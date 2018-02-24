一餐團圓飯廖慧珍奔450公里

2018年02月24日 01:15 中國時報 蕭雅玲 報導

廖慧珍最愛吃媽媽做的料理。（粘耿豪攝）

廖慧珍每年過年回恆春老家，除夕夜大家吃團圓飯，她卻得站在滷味攤幫忙做生意，數十年來從沒缺席過，媽媽從她升高中時開始賣滷味，一賣賣了30多年，因為家裡做生意的關係，從小到大沒法坐在一起吃團圓飯，而一家人的團圓飯都得等到母親節，才有時間吃，為了這頓飯，她連趕450公里都不喊累。

她說，從小爸爸在戲院當排片經理，別人過年吃團圓飯，她卻只能在片房陪爸爸工作，對於團圓飯印象幾乎是零，但卻看電影看得很過癮。笑說自己是看電影長大的，「曾經從早上9點就在戲院看《梁山伯與祝英台》，一直看到晚上11點戲院打烊。」看到連台詞都會背。

團圓飯常配泡麵

後來爸爸轉行做水電，她曾天真到以為「一家人終於可一起吃團圓飯」。沒想到過年其他店都不營業，「遇到熱水器壞掉，爸爸一通電話就得趕去修理。」別人家裡團圓飯吃的是佛跳牆，她最常吃的卻是泡麵。升高中那年，家中水電行生意失敗，媽媽突然賣起滷味，怕返鄉過節的人沒東西吃很可憐，所以媽媽堅持過年不打烊，自此只要過年她就回家幫忙賣滷味。

年輕時看到同學過年出國玩，就是一家人坐在一起吃團圓飯，感到羨慕。有一年過年廖慧珍想買年菜回家，卻被媽媽阻止說：「叫了也沒人吃！」因為做生意忙碌，除夕夜吃飯就是「誰有空誰先吃！」時間久了她也習慣過年不休假。一直到現在，過年只有2次不在家，一次是出國工作，一次則是跟朋友一起去香港過年。之後有朋友找她過年出去玩，她一概拒絕。

她表示，高中時曾因3000元註冊學費繳不出來，媽媽四處籌錢，看到媽媽那麼辛苦，便自發性放假回家幫忙賣滷味。若遇到過年工作，也會事先跟劇組說：「盡量不要排在過年工作。」

南北往返喊值得

雖然回家幫忙完便回台北工作，沒時間與家人多相處，但一家人顧著滷味攤反而更有凝聚感。

深感過年沒法跟家人一起吃團圓飯，前幾年廖慧珍與哥哥商量過後，把團圓飯改在每年母親節時吃，有時為了回家吃這頓飯，廖慧珍一早趕高鐵回家，吃完便立刻回台北拍戲，雖然來去匆忙，台北到恆春相距至少450公里，但一家人可以一起吃飯，再忙都值得。

(中國時報)