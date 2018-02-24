新北鬧元宵 兩岸花燈競技

2018年02月24日 01:15 中國時報 劉育良 報導

27公尺的巨龍花燈非常吸睛。（新北市政府提供）

元宵節近了，年的壓軸氣息漸濃！新北市今年首度舉行大型元宵燈會，5大主題匯聚兩岸花燈達人同場競技，美麗盛況可期；3月1日點燈儀式，以及藝人演唱會，讓「小過年」的夜璀璨歡愉。

「2018新北市旺來福來祈福燈會」3月1日在三重區大台北都會公園登場，在寬廣的空間中擺設狗年的應景燈飾，張燈結綵洋溢年味，此外，周邊還設有美食攤位，讓民眾盡情吃喝玩樂。新北市首辦大型元宵燈會，兩岸花燈師傅巧手助陣，大陸燈區將展出大型傳統牌樓，數十根佛手柱妝點的長廊，以及漂浮水上的荷花燈等特色花燈，讓台灣民眾一睹大陸花燈風貌。

打造27米長巨龍

台灣花燈燈區不遑多讓，由花燈達人林健兒老師打造，觀音、媽祖、八仙、齊天大聖及長達27公尺的巨龍齊聚賜福，不論是人物或動物表情，細微處如衣物、皮毛皆維妙維肖，美不勝收。

元宵節是傳統的習俗，新北市政府也以最時髦的要素展現另一風情，如巨型扭蛋機、彷彿置身電影場景中的夢幻戀愛島、躺著享受的懶人賞燈登屋，滿足年輕世代族群的流行腳步，也讓傳統元宵節增添時代感。

3月1日晚間7點點燈重頭戲，市長朱立倫點亮9隻大小不同的金色狗、及元寶組成的主燈，象徵財運久久。此外，開幕晚會由Lulu主持，王識賢、李千娜等藝人助陣演出，晚會星光閃閃。

(中國時報)