2008秋冬趨勢－紐約80當道 倫敦格紋主場

四大時裝周已走到一半，已結束的紐約、倫敦伸展台上，似乎已為2018秋冬系列定調出濃濃華麗感，不管是狂野張揚的80年代風格，還是有著維多利亞式浪漫的印花圖騰，時尚以五彩斑斕的樣貌轉身，訴出對於光明未來的美好寄託。
英倫本就是格紋的主場，由直線交錯出的軌跡，象徵著不同家族所背負的歷史、血統。英國老牌BURBERRY伴隨像是鐘擺搖曳的燈光節奏下，送上創意總監Christopher Bailey於品牌推出的最後一個系列，以「時光」為主題，衝突般疊加經典及運動元素，代表性格紋亦加入彩虹色彩，向多元文化致敬，且為LGBTQ+同志族群發聲。
而登上倫敦時裝周的台灣設計師黃薇，藉同名品牌JAMIE WEI HUANG 2018秋冬系列回溯90年代香港娛樂盛世，格紋帶出其融合中西的特殊環境，替光輝歲月寫下青春頌歌。紐約登台的MICHAEL KORS COLLECTION，2018秋冬系列亦運用格子、條紋碰撞出獨特個人風格。
動物獸紋 好狂野
源自野生動物皮毛上的獸紋，在時尚中往往是表達自信的出口，美國設計師Michael Kors送出豹紋風衣包覆模特身軀，以風格鮮明又充滿律動感的混搭造型，譜寫出一封給紐約的魔幻情書。
3.1 Phillip Lim則用乳牛紋大衣與針織條紋洋裝創造強烈對比，以無拘無束的外來者心態，演繹都市游牧民族的天真爛漫。由Raf Simons操刀的CALVIN KLEIN，是座美式風格的實驗熔爐，2018秋冬205W39NYC系列的動物紋大衣內，藏著如電影《安然無恙》一般的防護頭罩及消防隊服，巧妙用時尚解套了西部與當代文化間的隔閡。
80風格 大膽玩
乖張的80年代，是秋冬設計師們玩得正瘋的熱血記憶，螢光色彩、誇張肩線，給了那時女人無比力量。MARC JACOBS就在2018秋冬重返夢奇地，從80年代高級訂製服中吸取靈感，設計師大膽將昔日輪廓以更誇張的手法建構，寬鬆的打褶褲及戲劇化的領片、腰帶，拼湊出他強烈的時尚宣言。
而本季回到紐約辦秀的TOM FORD，則用螢光豹紋、金屬亮片閃耀80年代好萊塢明星風範，有明顯肩線的銀色西裝外套搭緊身褲，重組出當代的「權力套裝（Power Suit）」。華裔設計師王大仁，也在同名品牌2018秋冬系列中，用搶眼紫紅色向80年代職場女性套裝致敬。
花團錦簇 耍浪漫
柔美的印花，飄逸出設計師心中的浪漫主義，穿上TORY BURCH 2018秋冬系列的模特，在一片康乃馨花海中緩步而出，透明烏干紗與荷葉邊層次，堆疊出如名媛Lee Radziwill般的不經意風格。設計師Erdem Moralioglu則恣意揮灑其對20世紀初期嫁入英國貴族的美國女舞者Adele Astaire的想像，用一套套緹花絨布、刺繡華服，奏出優雅絢麗的皇室星夢。
而採用即看即買模式的Mulberry，在創意總監Johnny Coca掌舵下，闖入一座英式花園，染上粉嫩色彩的2018春夏系列，在碎花、藤蔓布料圍繞下，以流暢線條傾瀉滿園春意盎然。
(中國時報)