2008秋冬趨勢－紐約80當道 倫敦格紋主場

2018年02月24日 01:16 中國時報 陳張眾 報導

JAMIE WEI HUANG 2018秋冬系列。（JAMIE WEI HUANG提供）

MICHAEL KORS COLLECTION 2018秋冬系列。（MICHAEL KORS提供）

MARC JACOBS 2018秋冬系列。（MARC JACOBS提供）

ALEXANDER WANG 2018秋冬系列。（CFP提供）

TOM FORD 2018秋冬系列。（CFP提供）

ERDEM 2018秋冬系列。（CFP提供）

TORY BURCH 2018秋冬系列。（TORY BURCH提供）

Mulberry 2018春夏系列。（CFP提供）

3.1 Phillip Lim 2018秋冬系列。（3.1 Phillip Lim提供）

MICHAEL KORS COLLECTION 2018秋冬系列。（MICHAEL KORS提供）

CALVIN KLEIN 205W39NYC 2018秋冬系列。（CFP提供）

四大時裝周已走到一半，已結束的紐約、倫敦伸展台上，似乎已為2018秋冬系列定調出濃濃華麗感，不管是狂野張揚的80年代風格，還是有著維多利亞式浪漫的印花圖騰，時尚以五彩斑斕的樣貌轉身，訴出對於光明未來的美好寄託。

英倫本就是格紋的主場，由直線交錯出的軌跡，象徵著不同家族所背負的歷史、血統。英國老牌BURBERRY伴隨像是鐘擺搖曳的燈光節奏下，送上創意總監Christopher Bailey於品牌推出的最後一個系列，以「時光」為主題，衝突般疊加經典及運動元素，代表性格紋亦加入彩虹色彩，向多元文化致敬，且為LGBTQ+同志族群發聲。

而登上倫敦時裝周的台灣設計師黃薇，藉同名品牌JAMIE WEI HUANG 2018秋冬系列回溯90年代香港娛樂盛世，格紋帶出其融合中西的特殊環境，替光輝歲月寫下青春頌歌。紐約登台的MICHAEL KORS COLLECTION，2018秋冬系列亦運用格子、條紋碰撞出獨特個人風格。

動物獸紋 好狂野

源自野生動物皮毛上的獸紋，在時尚中往往是表達自信的出口，美國設計師Michael Kors送出豹紋風衣包覆模特身軀，以風格鮮明又充滿律動感的混搭造型，譜寫出一封給紐約的魔幻情書。

3.1 Phillip Lim則用乳牛紋大衣與針織條紋洋裝創造強烈對比，以無拘無束的外來者心態，演繹都市游牧民族的天真爛漫。由Raf Simons操刀的CALVIN KLEIN，是座美式風格的實驗熔爐，2018秋冬205W39NYC系列的動物紋大衣內，藏著如電影《安然無恙》一般的防護頭罩及消防隊服，巧妙用時尚解套了西部與當代文化間的隔閡。

80風格 大膽玩

乖張的80年代，是秋冬設計師們玩得正瘋的熱血記憶，螢光色彩、誇張肩線，給了那時女人無比力量。MARC JACOBS就在2018秋冬重返夢奇地，從80年代高級訂製服中吸取靈感，設計師大膽將昔日輪廓以更誇張的手法建構，寬鬆的打褶褲及戲劇化的領片、腰帶，拼湊出他強烈的時尚宣言。

而本季回到紐約辦秀的TOM FORD，則用螢光豹紋、金屬亮片閃耀80年代好萊塢明星風範，有明顯肩線的銀色西裝外套搭緊身褲，重組出當代的「權力套裝（Power Suit）」。華裔設計師王大仁，也在同名品牌2018秋冬系列中，用搶眼紫紅色向80年代職場女性套裝致敬。

花團錦簇 耍浪漫

柔美的印花，飄逸出設計師心中的浪漫主義，穿上TORY BURCH 2018秋冬系列的模特，在一片康乃馨花海中緩步而出，透明烏干紗與荷葉邊層次，堆疊出如名媛Lee Radziwill般的不經意風格。設計師Erdem Moralioglu則恣意揮灑其對20世紀初期嫁入英國貴族的美國女舞者Adele Astaire的想像，用一套套緹花絨布、刺繡華服，奏出優雅絢麗的皇室星夢。

而採用即看即買模式的Mulberry，在創意總監Johnny Coca掌舵下，闖入一座英式花園，染上粉嫩色彩的2018春夏系列，在碎花、藤蔓布料圍繞下，以流暢線條傾瀉滿園春意盎然。

(中國時報)