運動品牌辦路跑向錢衝

2018年02月24日 01:16 中國時報 吳奕萱 報導

Nike去年底為台北馬拉松推出專屬配速員服務。（Nike提供）

New Balance跑者款，NB HEAT異素材剪接連帽外套，3680元。（New Balance提供）

New Balance Fresh Foam Crush高強度訓練鞋，3250元。（New Balance提供）

Under Armour新推出嵌入晶片科技的「HOVR」，5280元。（Under Armour提供）

亞瑟士為今年東京馬拉松推出專屬紀念款，GEL-NIMBUS 20 TOKYO MARATHON ，4980元。（ASICS提供）

「NIKE BY YOU」專屬個性服飾客製化，可在賽衣上客製自己的目標成績及名字。（Nike提供）

HOVR中底，嵌入晶片連結MapMyRun應用程式家推出「Jump Test」疲勞程度測試。（Under Armour提供）

Under Armour邀請鐵人一哥謝昇諺（左）體驗HOVR跑鞋帶來的新科技魅力。（Under Armour提供）

大陸品牌361°，旗下SPIRE跑鞋曾榮獲最佳亞洲商品大賞，中底強調緩震回彈，更讓許多婆婆媽媽愛不釋手，鞋面使用的支架熱壓技術，可達到中腰穩定、支撐包覆腳部的效果，4680元。（361°提供）

路跑場地的沿途風景，經常是跑者選擇參加的要素。（CFP）

1.日劇《陸王》再度帶動跑鞋商機，吸引許多原本不跑馬拉松的觀眾加入。（翻攝自陸王官網）

2.女子馬拉松每年募集上千人，小S等女星也參加過Nike主辦的「WE RUN TAIPEI」賽事。（CFP）

3.4月Puma將登場的螢光夜跑，過去累積超過13萬人參與，設計感佳的聯名T-Shirt、毛巾帽，收藏感十足。（Puma提供）

每年路跑賽事近千場，熱門場報名迅速秒殺、中籤名額有限，民眾迷路跑熱潮仍不減；其中不乏由運動品牌主辦或贊助，除活動聯名款外，不少更是推出了全系列運動裝備，或提供訓練課程或配速員服務，增添賽事專業度。

運動品牌主辦的賽事，因常提供品牌專屬鞋款，不少會推出訓練課程，向來給跑者不少「專業」感。如New Balance首度攜手4月15日的「2018 Taishin Women Run Taipei」，為賽事推出為期12周的「我跑我盛開」半馬訓練計畫， 同時量身打造全系列女子運動裝備；為了這場台灣女性馬拉松最大賽事，NB推出線上訓練課程，並打造NBx專業旗艦級避震跑鞋Fresh Foam1080 v8、高強度訓練鞋Fresh Foam Crush，及透氣排汗的運動服飾系列等，跑友限定優惠7折起。

客製服務比貼心

其實去年底Nike也曾為台北馬拉松，特別推出60分鐘專屬配速員服務，提供完整一個小時的專屬跑步課程，可與NRC配速員一起跑，並分享參賽經驗及賽前提醒；另外也推出「NIKE BY YOU」專屬個性服飾客製化，提供專屬印字服務，可在賽衣上客製自己的目標成績及名字；再加上賽前暖身跑的貼心服務，讓跑者更精進自己實力，也能從中認識新夥伴。

而4月7日Puma將登場的年度螢光夜跑，過去累積超過13萬人參與，雖然這回沒推出聯名鞋款與相關課程，但有出設計感佳的聯名T-Shirt、毛巾帽，收藏感也十足。

跑步軟體再進化

UnderArmour則藉由跑步軟體MapMyRun提供跑者服務，藉由今年新鞋款「HOVR」配備UA Record Sensor技術內置晶片，與MapMyRun連結，掌握步幅、節奏、距離及跑鞋壽命等數據，訴求無需再添購其他穿戴裝置，在跑步時即能進行偵測，也不需為鞋款充電，直接透過鞋款偵測，便能回傳至個人手機進行運動分析。

MapMyRun擁有2.25億用戶，訴求是全球最大健身社群，日前鐵人謝昇諺及百欄女神謝喜恩也體驗該程式，及附加的「Jump Test」疲勞程度測試；這種直接結合鞋款的數據測試，也讓習慣穿戴運動手環的跑者多了新選擇。

(中國時報)