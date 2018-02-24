路跑達人專訪－阿祥 愛穿Q彈鞋款

2018年02月24日 01:16 中國時報 吳奕萱 ）

路跑經歷：現為Garmin路跑訓練班教練，從小學五年級開始就參加田徑隊，一路訓練到現在，已經15年了，後來在現實條件下，大學時結束選手生涯，開始轉往教練一職，但仍維持1年至少1場馬拉松、1場半馬，及2～3場的10公里路跑活動。

Q1 參加路跑活動所注重的項目，在意主辦單位、場地規劃，或贈送的鞋款或服飾嗎？

A 我個人注重主辦的賽事品質，例如賽前賽後資訊是否明確，與路線規劃是否流暢。人多比較熱鬧，跑起來不孤單，但參賽人數一多，會考驗主辦單位的場地規劃，人數多要怎樣確保賽事流暢，活動會場、起跑區，與賽事路線上的規劃很重要，若現場或路線過於混亂，使跑者不知所措，勢必影響參與心情。

Q2 1年為跑步花費多少金額？包括購買鞋款及周邊商品，可否介紹您使用的品牌，所注重的機能或外型等。

A 1年7000元左右，近年主要在賽事費用上，因我是Garmin簽約教練，有手表的資源贊助。我對裝備不喜歡花俏外型，機能上偏重透氣排汗輕量；也習慣穿背心與緊身褲。鞋子部分不喜歡底太厚，因會影響腳著地感，偏好回彈性佳的鞋款。目前參賽的裝備，以鞋款Adidas adizero Boston 6，手表Garmin Forerunner 935為主。

Q3 跑短程或長程，所使用的裝備會有不同嗎？

A 不會因距離而改變裝備，因我很注重運動穿著習慣。

(中國時報)