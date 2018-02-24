路跑達人專訪－池力奇 1年曾跑40場

2018年02月24日 01:16 中國時報 吳奕萱 ）

ASICS的「IDAHO BABY」寶貝練跑鞋，也是不少跑者推薦給孩子訓練的鞋款，1380元。（ASICS提供）

NIKE VAPORFLY 4%，也是近年話題度很高的長距離跑鞋，價格約1萬元。（Nike提供）

路跑經歷：現為運動網站編輯，路跑進入第五年，最高2015年參加40場。基本上多是自己練習，除了特殊的活動，才會與跑團一起練習。老婆以前也是田徑隊的，結婚之後共同發現跑步的美好。

Q1 參加路跑在意的條件？

A 最在意連霸的征服感，或是我沒有去過的地方，可以透過馬拉松過程，認識在地風光，也是我相當嚮往的。

Q2 1年為跑步花費多少金額？包括購買鞋款及周邊商品，其使用的品牌，所注重的機能或外型等。

A 一次路跑準備約在2500元，跑1年約花費3萬多，包含交通住宿、能量果凍膠等補品，及賽前選手之夜的交際花費。在達到50場全馬的里程碑時，我統計出45萬元的路跑花費，非常驚人。選擇品牌上，廣泛會選擇日系品牌，像是ASICS，因為我體型較嬌小，腳型也比較寬。歐美跑鞋較偏瘦長，且鞋款外型並非我挑選的重點。我小孩的第一雙練跑鞋，也是ASICS的「IDAHO BABY」寶貝練跑鞋。服裝上，會選擇亮系及反光的跑衣，及配戴防水LED手臂環，來做夜間安全識別。

Q3 最常挑戰的里程，跑短程或長程時，所使用的裝備會不同嗎？

A 已完賽全馬60場，也最鍾愛全馬。跑短程在意鞋款輕量化、薄底構造，讓短程衝刺時較沒有負擔，不需要在意耐力。而全馬的長距離，我穿著ASICS虎走系列，虎走被跑者譽為是?距離必備，而NIKE VAPORFLY 4%近年也竄起，討論度迅速攀升中。

Q4 對近期練跑者的建議？

A 建議一般跑者在冬天要特別注重保暖，而對於近期將參與賽事的跑者們，可穿著背心練跑，模擬賽事當天較為惡劣的天氣，讓準備更充足。

(中國時報)