路跑達人專訪－池力奇 1年曾跑40場

路跑達人池力奇，完賽過60場全馬賽事。（池力奇提供）

友善列印
中國時報
ASICS的「IDAHO BABY」寶貝練跑鞋，也是不少跑者推薦給孩子訓練的鞋款，1380元。（ASICS提供）
NIKE VAPORFLY 4%，也是近年話題度很高的長距離跑鞋，價格約1萬元。（Nike提供）

路跑經歷：現為運動網站編輯，路跑進入第五年，最高2015年參加40場。基本上多是自己練習，除了特殊的活動，才會與跑團一起練習。老婆以前也是田徑隊的，結婚之後共同發現跑步的美好。

Q1 參加路跑在意的條件？

A 最在意連霸的征服感，或是我沒有去過的地方，可以透過馬拉松過程，認識在地風光，也是我相當嚮往的。

Q2 1年為跑步花費多少金額？包括購買鞋款及周邊商品，其使用的品牌，所注重的機能或外型等。

A 一次路跑準備約在2500元，跑1年約花費3萬多，包含交通住宿、能量果凍膠等補品，及賽前選手之夜的交際花費。在達到50場全馬的里程碑時，我統計出45萬元的路跑花費，非常驚人。選擇品牌上，廣泛會選擇日系品牌，像是ASICS，因為我體型較嬌小，腳型也比較寬。歐美跑鞋較偏瘦長，且鞋款外型並非我挑選的重點。我小孩的第一雙練跑鞋，也是ASICS的「IDAHO BABY」寶貝練跑鞋。服裝上，會選擇亮系及反光的跑衣，及配戴防水LED手臂環，來做夜間安全識別。

Q3 最常挑戰的里程，跑短程或長程時，所使用的裝備會不同嗎？

A 已完賽全馬60場，也最鍾愛全馬。跑短程在意鞋款輕量化、薄底構造，讓短程衝刺時較沒有負擔，不需要在意耐力。而全馬的長距離，我穿著ASICS虎走系列，虎走被跑者譽為是?距離必備，而NIKE VAPORFLY 4%近年也竄起，討論度迅速攀升中。

Q4 對近期練跑者的建議？

A 建議一般跑者在冬天要特別注重保暖，而對於近期將參與賽事的跑者們，可穿著背心練跑，模擬賽事當天較為惡劣的天氣，讓準備更充足。

(中國時報)

路跑達人專訪－阿祥 愛穿Q彈鞋款 Air Max 270 鞋跟厚達3.2公分

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。