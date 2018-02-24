Air Max 270 鞋跟厚達3.2公分

2018年02月24日 01:16 中國時報 吳奕萱 報導

1992年，Air Max 180的推出，成了Nike極具辨識度的標誌。（Nike提供）

Paul Gong 宮保睿，特別為Air Max 270發想裝置藝術。（吳奕萱攝）

球鞋觀察家Sam Deng表示，該系列對很多男生意義非凡。（吳奕萱攝）

Air Max 270鞋跟厚達3.2公分，為史上最厚的Air Max鞋跟。（Nike提供）

已有30年歷史的Nike Air Max系列，從1987年開始，就推出一系列生活休閒風格鞋款。今年最新的Air Max 270延續Air Max93、Air Max 180風格，並因採用了270度的外露式Air氣墊而得名，鞋跟厚達3.2公分，為史上最厚的Air Max鞋跟，也是首款100%生活休閒風格的Air鞋款，滿足全天穿著的需求。

Nike固定在每年3月舉辦「Air Max Day」，為這一經典系列狂歡，每雙鞋採用的革命性Air氣墊，均推動了Nike Air氣墊科技和鞋類設計的前進。工藝設計師Paul Gong宮保睿，特別為Air Max 270發想主題，設計出氣墊模型在華山藝文中心展示；對Air Max系列研究多年的球鞋觀察家Sam Deng也表示，該系列對很多男生意義非凡，等於是看著它一路成長，也因被麥可喬丹等多位經典球星穿搭而聞名。

如1992年，Air Max 180的推出，Nike將直接踏在空氣上的狂想，變成了現實；擁有180度的可見式氣墊，使鞋子的緩震系統能與地面直接接觸，最初的青藍配色也成了Nike極具辨識度的標誌，打造了新潮的審美風格，如今Air Max 180 OG配色，也已於2月初回歸。

(中國時報)