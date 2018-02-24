2018 秋冬趨勢－米蘭時尚 暗夜傾訴女人心

PRADA 2018秋冬女裝自設計師腦中夜晚街頭的強大女性形象為發想，經典尼龍材質更被運用於誇張的抽繩鞋套等單品中。（PRADA提供）

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中國時報
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於新場地中舉行的PRADA大秀，將落地窗外夜景的霓虹色彩及童趣造型，呈現於包款及布料印花上。（PRADA提供）
義大利時尚品牌HOGAN選擇放眼太空，套用金屬感亮面皮革、星砂材質及前衛線條圖紋於秋冬鞋款之上，折射出宛若置身銀河般的奇幻未來感。（HOGAN提供）
MAX MARA 2018秋冬系列以經典駝色大衣輪廓，搭配T恤、格紋長裙，重新定義職場女強人的反叛樣貌。（MAX MARA提供）
FENDI 2018秋冬女裝強調肩膀線條，並融入皮草世家的精湛工藝細節，為都會女子送出一系列結構性強烈的浪漫制服。（CFP提供）

義大利精品PRADA日前在米蘭的夜晚送上最新2018秋冬系列，於品牌藝術基金會新竣工之白塔建築所上演的大秀，以落地窗外的夜景與特製童趣造型霓虹為布景，更進一步呼應了作品中由夜晚所延伸出的主題。

Miuccia Prada的設計從不單純，在80年代樂團Secret Service的電子音符中，由品牌經典科技尼龍布料打造的裝束開場。如同工作服般的硬朗輪廓，隨著螢光色調的薄紗及印花一一現身，證件夾、誇張的抽繩鞋套、尼龍手袋，完整呈現了設計師腦中強大的女性形象。

她在這場彷彿行動藝術的大秀後說到：「我的夢想是賦予女人抵抗外界暴亂的力量，讓她們就算在深夜街頭上也無所畏懼，我想要加大將那種自由感。」

重新定義職場女強人

而PRADA不是唯一擁有這樣想法的品牌，MAX MARA亦透過經典駝色大衣，重新定義職場女強人的反叛樣貌，用T恤、格紋長裙演繹一觸即發的自信能量；FENDI幕後操刀的設計師Silvia Venturi Fendi，則融入皮草世家的精湛工藝細節，為有肩膀的都會女人，送出結構性強的秋冬浪漫制服。

前衛有活力的義大利時尚品牌HOGAN於新季選擇放眼太空，將金屬感亮面皮革、星砂材質，套用於經典MAXI H222厚底增高鞋款和新款RUNNING H385運動鞋之上，折射出宛若置身銀河般的奇幻未來感。

(中國時報)

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