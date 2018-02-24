300隻狗狗大軍 齊旺旺

新光三越狗年燈展昨開展，黃子佼（左起）是策展人，DJ丹尼斯和俊菖、藝人小鬼和許富凱、網紅那對夫妻與妮妮、籃球員王維琳皆抱著作品出席。（蘇蔓攝）

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中國時報
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十犬十美展區「柴犬奈奈Nana」作品，由賈靜雯、修杰楷、咘咘、Bo妞一家，和昨出席的網紅「柴犬Nana和阿楞的一天」合力創作，因咘咘畫了一點紅，讓Nana肚子由白翻紅。（新光三越提供）
300隻狗狗大軍在新光三越台北信義新天地香堤廣場展出，中央用白色輪胎排成「旺」字，吸引人潮圍觀。（蘇蔓攝）

第5屆「新光三越 狗年燈展」昨起至3月4日在新光三越台北信義新天地舉辦，由曾參與第2、3屆燈展的黃子佼第3度擔任策展人，號召超過160位藝人、網紅、運動員、藝術家、插畫家、品牌等共襄盛舉，黃子佼說今年花2個月籌備，參與人數最多，擴及範圍最廣、最深，也是壓力最大的一次！

香堤大道和香堤廣場昨集合蕭敬騰、林俊傑、伊林娛樂劉以豪等人共310件作品，分為10件大型狗雕塑作品的「十犬十美」，與300隻「狗狗大軍」兩大展區；狗狗大軍有各界名人的「彩繪系列狗狗」和「簽名系列狗狗」，「原版設計師創作犬」則是新銳設計師田修銓設計的台灣犬素坯「小骨、小柿和小魯」，也是這次各項創作的原型。

21日晚上11時黃子佼與工作人員淋雨、光腳布展，他說他很樂於接受挑戰，「過程辛苦，卻是很好的回憶。」今（24日）11時起所有作品上Yahoo奇摩拍賣，大型狗雕塑單件起標價3萬9999元，小型狗雕塑單件直購價最低6000元起，收入會捐給中華民國保護動物協會。該展3月6日至18日巡迴至新光三越台中中港店和高雄左營店。

(中國時報)

BV總監跨界UNIQLO

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