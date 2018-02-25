發掘孩子優點 比念書更重要

2018年02月25日 01:11 中國時報 林雅惠 、 呂素麗 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

六龜高中合唱團受邀到日本參加「輕井澤國際合唱音樂節」，團員用歌聲感動日本友人。（六龜高中提供）

大學學測成績揭曉，高雄最偏遠的六龜高中，今年全校應屆考生沒人達40級分，引發關注。繼學務主任在臉書發文引鄉民淚推後，校長盧正川昨也上臉書發文，感性為學生發聲說，雖然不是每個孩子都是讀書的料，但發掘他們的優點，比強迫學習更重要！他說，「學校沒有音樂班，但我們站上全國音樂大賽，甚至世界舞台」，外界應持續關注偏鄉學生會的、擁有的，不是就只說他們不會念書。

臉書發文 力挺學生多元發展

學測結束後，該校學務主任先在該校臉書社團「悠揚六中．飛躍六十」為學生抱屈，引起網民關注。盧正川昨在臉書說，原本今年有2名成績優異學生可望考40級分以上，但因考試失利，成績不如預期，讓師長感到可惜。

盧正川表示，學測低氣壓，新聞的片面報導，「我們坦然面對，共同承擔。」他向學校老師喊話說，「為偏鄉教育努力的夥伴們，別澆熄你們的熱情，多元適性的發展，讓學生快樂學習，展現豐富的生命力與能力，我們一起加油！」

他引用愛爾蘭詩人葉慈名言：「教育不是注滿一桶水，而是點燃一把火」。他強調，「應持續關注的是我們所擁有的、我們會的，不要每次只說偏鄉小孩為什麼不會讀書。」

沒音樂班 照樣站上世界舞台

他驕傲地說：「我們沒音樂班，但我們站上全國音樂大賽，甚至世界的舞台，我們也沒有美術班，但我們作品可以囊括一、三名，我們更沒有體育班，但我們的橄欖球隊、自行車都進入全國賽」。

盧正川認為，應關注多元適性教育現場，要多鼓勵為偏鄉付出的教育工作者，他力挺學生，「不是每個孩子都是讀書的料，發掘他們的優點，比強迫學習更重要！」

照顧弟妹 只想畢業快點工作

盧正川說，六龜國中畢業生近80位，大約一半留下來就讀六龜高中，這些學生一定有某些因素才留在本地就讀，其中不少一進學校就希望快畢業，好賺錢幫忙養家，有些可能照顧弟弟妹妹，有些放學後幫忙務農，所以校方不會只以學測成績評判學生。

尤其六龜沒補習班，因此他們著重學生多元能力，學生家庭及教育環境原就較欠缺，每年六龜高中約3、4位學生達40級分，今年沒有，可說是失常。他說，老師們很認真教學，下課後還自願加班輔導學生，學生接到學測成績，知道考得不理想，有人主動跟老師說抱歉。

盧正川說，2名被看好可能拿50級分以上的學生，無奈考運不佳，學生們已很自責，他很訝異全校成績竟引發關注，他特別拜託記者，為避免讓學生傷心，希望別打擾學生。

(中國時報)