燈會、天燈、蜂炮接力登場

2018年02月25日 01:11 中國時報 王思慧 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

台北燈節24日正式登場，晚間6時在數千名民眾倒數聲下，正式將主燈「幸福魔力狗」點亮，現場民眾舉起手機，捕捉動人一刻。（張鎧乙攝）

「2018台灣燈會」將於3月2日元宵節在嘉義縣正式登場，其中主燈「忠義天成」最受矚目，以原住民孩童笑顏與忠義相伴的台灣犬，佇立阿里山雲海為設計。早在過年前，各縣市政府元宵活動已陸續開跑，全台將熱鬧至3月中旬。

觀光局表示，今年台灣燈會主燈總高21公尺，每小時整點及30分各展演1場主燈秀。整體燈光設計上，採全新4D折射展現光柵片視效，以提高光源穿透性70％以上；另以2萬組以上燈光迴路系統，將主燈全彩LED燈呈現出1千2百萬以上畫素色彩，民眾無論從哪種角度觀賞主燈，皆可欣賞千變萬化美景。

魔力狗亮起來 台北燈節昨登場

台灣燈會邁入第29屆，為了配合行動支付的發展，燈會現場將有無現金市集；另外，以故宮博物院典藏文物為發想，製作大型花燈作品「生命之樹」，透過光影傳達生命的豐富與繁榮。還有「海灣旅遊燈區」，展現出台灣四面環海獨有生命力，讓傳統燈藝躍上國際。

除嘉義台灣燈會外，全台各地也都有大小燈會。台北今年燈節將有西門、北門雙主場，主燈「幸福魔力狗」設置西門紅樓前，由三隻金、銀、紅3隻台灣土狗組成，代表海洋、城市及凱達格蘭族圖騰，另設9大主題燈區，還有來自日本的皮卡丘。

平溪天燈節 邀Hello Kitty同歡

另外，「新北市平溪天燈節」3月2日元宵節登場，當天上午10時將於十分廣場開放民眾免費登記，報名施放天燈，預計共施放1200盞天燈。新北市府今年與知名的三麗鷗公司合作，邀請Hello Kitty、布丁狗、大耳狗及帕恰狗4位明星，跟民眾一起放天燈。

中台灣元宵燈會從昨起至3月11日，於台中公園及港區藝術中心舉辦，配合戊戌狗年富貴年，主燈以「公犬遠瞻-福旺中台」與「母犬守護-祥旺花都」為主題，並配合2018世界花卉博覽會，用新鮮花卉打造植栽牆主燈底座。

「一生一定要參加一次」的元宵鹽水蜂炮，3月1日登場，穿上「全罩式安全帽、棉質厚外套」，就可來感受刺激快感。

(中國時報)