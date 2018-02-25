柯Ｐ點燈 幸福魔力狗旺起來

2018台北燈節24日晚間在西門町正式登場，台北市長副市長陳景峻（左起）、上海市旅遊局副局長程梅紅、市長柯文哲與新任觀傳局長陳思宇（右）在花燈前合影。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導
位於北門的展演區以音樂、配合千變萬化的光雕秀，吸引不少民眾到場參觀。（季志翔攝）
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台北燈節24日在西門町登場，台北市長柯文哲出席開幕典禮，變身指揮家與貴賓一同點亮今年燈節主燈「幸福魔力狗」，全長3分鐘的燈光秀照亮台北西城，吸引許多民眾一家大小前往欣賞，將西門紅樓前廣場擠爆。

韓國大邱廣域市（大邱）首次來台參展臺北燈節，攜手台灣國寶級燈藝大師陳祖榮，打造「樂遊大邱」花燈，以知名景點為靈感，設計當地特色花燈。

捷運西門站 人潮擠到爆

「幸福魔力狗」主燈昨晚點燈，西門町附近的中華路一段及成都路，從中午開始就湧入人潮，把捷運西門站6號出口擠得水洩不通，台北捷運雖未統計人次，但仍啟動人潮管制，燈節開幕主舞台鄰近西門站1、6號出口，甚至一度「只進不出」。

柯文哲致詞表示，台北燈節移師到西門町後，把傳統節慶變成年輕、有活力的藝術嘉年華，今年因為北門廣場完工，周邊古蹟文物群陸續修復，又加入文化的意涵，遊客白天看古蹟、晚上看花燈還能逛商圈，有吃有得玩，希望把小朋友、長者都帶來一起感受幸福。

皮卡丘熱舞 小提燈搶手

開幕式的壓軸是6隻可愛的皮卡丘，穿上大紅喜氣配合過年氣氛的服裝現身，黃橙橙圓滾滾的模樣跳起舞來，讓現場民眾直呼超級可愛，想要帶回家。北市觀傳局說，意猶未盡的民眾，3月3日大遊行後的萬人點燈活動現場，皮卡丘會再度現身。

另外，2018燈節「幸福GOGO」小提燈也相當搶手，23日第一波開放索取就大排長龍，燈節活動現場24日在4、5號服務台各4000份可領取，各區行政區同一時間也有發放，數量有限，想領取的民眾要把握機會。

天天燈光秀 踩街重頭戲

台北燈節長達9天，24日點燈直到3月4日閉幕，主燈平日晚間7時至9時30分、周末假日晚間7時至10時，每半小時都有1場燈光秀，最後1場則提前5分鐘，整點場的演出還搭配現場音樂、歌舞。

觀傳局指出，3月3日則有重頭戲踩街遊行，因應賞燈人潮，捷運北門站、西門站假日下午3時起禁止自行車進出站；北捷於燈節期間加派人力於車站協助疏散民眾，並視月台、閘門及出入口人潮啟動管制，提醒民眾必須配合站務人員引導。

(中國時報)

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