嘉義台灣燈會 五感體驗好玩

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣睽違11年再次主辦台灣燈會，今年主燈《忠義天成》以原住民孩童、台灣犬首創雙主燈特色，除了主燈區外，縣府特別規畫7大主題、18個燈區，展區面積超過50公頃，有別於過去燈會以視覺效果為主，2018台灣燈會主打「視覺、聽覺、味覺、觸覺及嗅覺」五感體驗，並以「水、陸、空」三棲燈區及豐富的展演，將燈會打造成藝術盛宴。

2018台灣燈會已在2月16日大年初一點燈，主燈則在3月2日元宵節當天開燈，連日來賞燈人潮一波波湧入各燈區，其中，位於太子大道的「科技嘉藝燈區」吸睛度高。

「科技嘉藝燈區」共有4個島區段，又以第2島區「235大樂園」的互動性最高又好玩，以復古場景搭配感應式科技，把台灣傳統的冰果室、美髮廳、廟宇戲台及黑板教室，轉變成一個個既能玩又可互動的燈組，大人小孩都能體驗，同時設有讓年長及行動不便民眾戴VR眼鏡體驗燈區。

大樂園入口是「嘉義霓好」，採紅外線偵測，自動感應到民眾入場時，會用5種不同的語言說出賀詞；「音階斑馬線」將日常生活元素，結合科技燈光，讓看似普通的斑馬線，在遊客腳下亮起七彩燈光，甚至能踩奏出一首美妙的樂曲；「嘉義HASHTAG」周圍有6顆不同顏色的發光方塊，民眾可透過拍打產生音效、控制彩色牆上的顏色變化，同時可與牆面流行用語合影，像「人正真好」、「人帥真好」等，符合時下年輕人愛拍愛玩的風格。賴清德大年初一即在「235大樂園」停留近1小時，他在「跑跑冰果室」玩起手轉剉冰機，一轉就中3星連線，笑得合不攏嘴。

至於《忠義天成》主燈，造型設計以原住民孩童的笑顏及忠義相伴的台灣犬，佇立於阿里山雲海山巔，象徵展望過去、佇立現在、眺望未來。

(中國時報)

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