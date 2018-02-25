炸寒單迎財神 台東連轟20場

2018年02月25日 01:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東鬧元宵重頭戲炮炸寒單爺，今年從3月1日開炸，總計近20場次，多數集中在3月2日元宵節當天，從白天炸到夜晚，連炸4天，歡迎全國民眾到台東感受炮炸寒單的聲光震撼；另外，台東市公所3月4日在國際地標舉辦「旺旺年．元宵之夜」，精采可期。

北天燈、南蜂炮、東寒單，每年元宵節以真人肉身扮演寒單爺，接受炮竹的洗禮，台東炮炸寒單爺已成為台灣重要特色節慶，寒單爺即是民間俗稱的「武財神」，據說寒單爺怕冷，所以人們就丟鞭炮為祂驅寒，一般人相信，炸得越旺，當年財運就越旺。

台東炮炸寒單爺有玄武堂及邯鄲堂2個主辦單位，其中玄武堂的行程表已排定，3月1日（正月14日）晚上7時20分在台東市公所先行開炸熱身，接下來3月2日元宵節當天下午1時在玄武堂有國際交換生炸寒單體驗營，3時在永益百貨、4時在台東縣議會、5時在天后宮、7時在南京路廣場、9時在玄武堂。

3月3日下午1時，玄武堂辦「你來我炸肉身體驗」、4時在四維路與臨海路口、5時在玄武堂、7時太麻里文創咖啡、8時南豐鐵花棧飯店、9時玄武堂；3月4日晚上8點半在海濱公園國際地標。另外，邯鄲堂多數為民間及店家邀炸，估計有10餘場。

除了炮炸寒單爺以外，台東市公所也舉辦年元宵節系列活動，3月1日晚間6點半在市公所廣場，毛小孩才藝競賽，3月4日晚間6點半至9點半，在國際地標的元宵之夜，有金曲藝人、炸寒單、煙火秀等鬧元宵。

而超過1甲子歷史的台東元宵遶境，今年由海山寺承接，3月2日元宵節當天上午舉辦浴佛節、下午2時遶境隊伍出發，3月3則辦路跑活動及民俗陣頭表演。

(中國時報)