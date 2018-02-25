鹽水蜂元宵 200座炮城3月1日開炸

台灣燈會「235大樂園」入口是「嘉義霓好」，採紅外線偵測，自動感應到民眾入場時，會用中、英、日、台、客語等5種語言說出賀詞。（張伊珊攝）

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中國時報
／台南報導
台南月津港燈節每年邀集許多藝術家創作，且展出時間長達20多天，讓遊客能慢慢欣賞每個作品。（萬于甄攝）

台南鹽水元宵蜂炮將於3月1日、2日登場，今年依舊有許多特殊造型炮城，像是3D藝術炮城、羅伊消防車造型炮城、摩托車炮城等，居民已如火如荼準備綁炮，預計超過200座炮城、千萬發蜂炮，與民眾「蜂」狂慶元宵。

每年農曆春節過後才是鹽水人最忙的時候，忙著迎接一年一度的蜂炮慶元宵活動，今年鹽水蜂炮3月1日、2日登場，近期許多民眾已開始整理蜂炮城。

今年預計有200座蜂炮城響應，由芳茂車業的摩托車造型炮城打頭陣，業者蕭善懿往年就曾用該造型炮城求婚成功，今年延續摩托車造型炮城，乘載2萬發的蜂炮，3月1日早上8點準時開炸，邀請全台遊客一起來犁蜂炮。

福南宮、廣福軒每年都會綁製長達36台尺的伸縮蜂炮城，今年也不例外，前者預計將綁超過20萬發蜂炮，規模都不可小覷；此外，許多居民也都發揮創意，打造特色炮城拚人氣，像是卡通羅伊消防車造型炮城、月老炮城、3D藝術炮城，都很吸睛。

鹽水武廟今年在集中施放區以「狗來富．旺旺來」主題，規畫3座長達40公尺的LED花燈炮城，並舉辦各式精采的鹽水蜂炮相關活動，除讓民眾體驗蜂炮魅力，更期望透過蜂炮為民眾祈福。

台南市政府觀旅局建議，遊客可以步行的方式，走逛鹽水蜂炮城區，中午到鹽水觀光美食城品嘗當地知名小吃，傍晚沿著月津港欣賞美麗的燈節，最後再回炮城區體驗犁蜂炮。

(中國時報)

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