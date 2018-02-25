錯的不是學生 學務主任扛責

2018年02月25日 01:12 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

六龜高中學測成績表現不理想，全校沒有學生考超過40級分，引發熱議，已經影響到校園氣氛，學務主任湯敬翔24日挺身而出，自稱「戰犯出來自首」上網在PTT發文替學生說話，更一肩扛起表示「錯的不是學生，是老師的責任」。

目標明確 擁一技之長

六龜高中學務主任湯敬翔在PTT貼文，自稱「戰犯出來自首」，他擔任這屆六龜高中畢業生的國文老師及學務主任，的確無地自容，但錯的並不是學生，「我想我也有一分責任」。

湯敬翔表示，剛到這學校時，也覺得這所學校在幹什麼，「我高中三年沒唸書也可以在本校考第一，這是態度問題吧」，身為老師未能把學生教好，他也不是出來要反駁什麼，是想替學生說些話。

湯敬翔說，在新聞中考39級分不到的學生，每晚6點到9點，參加高醫大學生的課輔，也有學生面對家人要求畢業後就趕快賺錢，不要再唸什麼不切實際的藝術，卻仍很努力的在沒有美術班的學校唸術科。

當然也有學生是一入學就打定主意，度過3年，然後簽去志願役或綁鐵的學生，「這就是六龜高中」。

湯敬翔表示，在早些年高職還未興起、私校還沒有補助的時候，學校還可以吸引到市區中後段的一些學生，「這些學生來除了在這裡有自信心，還能刺激本地的學生進步」，近幾年卻維持著每年2個班，40至50名學生的規模。

老師的領域 責無旁貸

湯敬翔說，他念高中時一班就50人，是班上倒數前三，學測成績還是能在六龜高中排第一，然而，「可笑的或許是他們的成績，但卻不一定是他們的態度」，大家不是都說成績不能代表一個人嗎？

他坦言，六龜高中確實有宮廟的「8+9（八家將）」、也有在育幼院被安置的學生，但絕非都是什麼沒有態度、混吃等死，「至少沒有人本來就是」。

湯敬翔說，「身為教師，我想成績的責任在我，如果要說高中倒數的老師，當然只能教出倒數的學生，我責無旁貸」。

(中國時報)