黃龍泉力挺 適性適才更重要

六龜高中合唱團參與元旦升旗，並經常在音樂比賽中得獎。（六龜高中提供）

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中國時報
／高雄報導

「萬般皆下品、唯有讀書高？這樣教育小孩就落伍了！」奉獻高雄偏鄉山區教育45年的前六龜國小校長黃龍泉認為，選讀六龜高中多是成績中後段學生，加上偏鄉教育遠不及市區，不能用成績好壞論斷師生教育成果，應著重他們的學習態度、適性多元發展。

「3、40年前很少教師願意上山教書，就算有也待不住！」黃龍泉在桃源深山一待就是16年，之後才到六龜國小任職；他升任校長後，歷任桃源樟山、建山與六龜國小等校長，並兼任寶山國小校長。

黃龍泉憶起教職生涯中，共擔任2次六龜國小校長，他不諱言，第2次回鍋是因為八八風災後百廢待舉，根本沒有人想到六龜偏鄉服務。

他說，六龜當地教育資源匱乏，成績好的學子紛紛離鄉背井，跑到市區爭取較好的教育環境；六龜高中多半是留在當地的學子，或吸引市區中後段學生，對他們來說，適性發展絕對比課業重要，走出一條展現自我、終生學習的路，讓萬般皆可成上品。

黃龍泉表示，這次引起社會關注非議，也再次印證台灣教育不能只有讀書高的價值觀，技職和高教應是同等分流，甚至「不能有不會讀書的人才走技職」的舊思維。

六龜高中家長會長黃明星則說，市區學生可全心全意關注學業，放學後還有各科補習班加強課業，但六龜的學生可沒這麼幸福，不少學生放學返家得幫助家中經濟或照顧弟妹，能夠讀書的地方與時間都只侷限在校內。

黃明星嘆說，他們資質程度雖不比市區，但看得見他們學習態度，很努力在找人生出路；成績不理想確實該檢討，但希望社會能多點鼓勵、少點苛責，讓學生能感受社會重視，激起他們更上一層的動力。

(中國時報)

錯的不是學生 學務主任扛責 偏鄉教育專法 資源分配均等

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