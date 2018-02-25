偏鄉教育專法 資源分配均等

2018年02月25日 01:12 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

高雄市六龜高中因為全校學測沒有人超過40級分受到外界關注，讓校校長、學務主任都忍不住跳出來講話。對此教育部表示，針對偏鄉高中，教育部已有政策《偏遠地區學校教育發展條例》，目前國教署正制定子法，希望從各方面提升偏鄉教育品質。

根據行政院研考會2017年定義的「偏遠地區鄉鎮」，高雄市六龜區屬於「偏遠程度高」的區域弱勢區；該校學生因為今年學測成績最高只有39級分造成討論，不但校長為學生說話「不是每個人都是讀書的料」，學務主任湯敬翔也說：「在高職還沒興起、私立學校沒有補助的時候，學校還有些市區學生會來念。」

事實上，六龜高中2008年還獲選為教育部「高中優質化學校」。教育部常務次長林騰蛟表示，教育部推動「高中職優均質化」已經推10年，優質化針對個別學校補助，是競爭型經費；均質化是區域帶動，讓高中職與國中建立關係，落實12年國教目標。

針對偏鄉學校，教育部有個別政策。林騰蛟表示，去年11月立法院已通過《偏遠地區學校教育發展條例》，就適用六龜高中這樣的公立學校，偏鄉學校發展條例會針對地處偏遠地區中小學，不是競爭性經費，而國教署現在正在針對學校的偏遠程度分級。

林騰蛟說，國教署正在制定相關子法，包括資源如何分配，包括師資如何改善、學校教師宿舍、硬體設備，以及學生補救教學等都有補助。

(中國時報)