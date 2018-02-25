制度缺失 教師批責任歸因政府

2018年02月25日 01:12 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

大學學測成績單已寄發，高雄六龜高中因沒有學生超過40級分引發外界關注，教師代表則認為，除了不能以考試結果來斷定學生表現好壞之外，主要問題仍在於教育制度出問題，責任歸因於政府。

國教行動聯盟理事長王立昇表示，六龜高中的現象，不是誰對誰錯，而要從教育的本質來思考，每人都有其適合的學習及發展方向，也就是教育的適性原則，有的學生適合走學術，有的學生則適合走技術，學測作為一般學術型大學入學的依據，就是用來檢定學生是否適合走學術路線，學測分數並不是一個學生總體能力的指標，分數低並不表示未來的成就比較差。

王立昇認為，六龜高中的老師都很努力，學生沒有40級分以上，表示多數學生不是適合走研究學術；另一方面，媒體報導該校有學生想要讀技職，卻沒有機會，「我覺得這是必須要解決的問題」，很多學生的學習方向，在高中階段就已明確，因此要提供適合的學習環境，六龜高中學生不能適性發展，歸責於政府，依照《高級中等教育法》第45條規定：「高級中等學校應就學生能力、性向及興趣，輔導其適性發展」，這反映出整個教育體制的問題，必須儘快且全盤的解決。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱說，六龜高中是一所偏鄉的綜合高中，校內同時有高職與高中部，而學校因地處偏遠，城鄉差距導致教育資源不足，政府必須正視，加強投入軟硬體設備，而不是選擇放棄偏鄉學生。

吳福濱也提到，六龜高中的問題，反映台灣教育制度的缺失，過去高職生考科大，高中生考一般大學的升學模式被打破，現在大學也可以招收高職生，但高職生的學習不同一般高中生，其重視的是實作能力的訓練，技職升學管道還是要與一般大學分開。

全國高級中等學校教育產業祕書長黃文龍說，從教育人員的角度，不應以成績來看待學生的表現，雖然政府現在推行12年國教，鼓勵多元學習，期望跳脫以考試分數本位思考，但社會卻仍難以擺脫，考試成績至上的觀念。

(中國時報)