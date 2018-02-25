沒體育班 六龜仍進軍全國賽

2018年02月25日 01:12 中國時報 呂素麗 、 林雅惠 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

六龜高中特色課程自行車訓練。（六龜高中提供）

六龜高中深刻了解學生特性，不以成績當唯一判準，「我們持續關注我們所擁有的、我們會的」，校長盧正川感嘆，學校沒音樂班、美術班、體育班，但學生在相關領域都令人刮目相看，橄欖球隊、自行車隊甚至能夠進入全國賽。

校長盧正川在臉書為這群偏鄉孩子發聲，認為發掘學生的優點，比強迫學習更重要，網友紛紛讚許，也引發國人重新審思，教改做了這麼多年，到底是改到什麼地方去了？

55歲的盧正川是嘉義人，師大工業教育系畢業後，任職岡山農工30年，考上校長，於2016年8月出任六龜高中校長，以開放的治校理念，帶領這所完全中學的孩子們走向不一樣的方向，發展他們的長處。

2009年發生88風災，隔年又發生甲仙大地震，盧正川說，當時學校為了讓學生們走出風災及地震陰霾，成立合唱團，並請牙醫師陳俊志到六龜協助帶領，藉音樂撫慰孩子們的心靈，而孩子們也從不會看五線譜，到現在經常在音樂比賽中得獎，合唱團以布農族的孩子為主，他們唱出自己的歌，曾在全國鄉土歌謠比賽及全國學生音樂比賽中榮獲特優，孩子站上舞台充滿自信。

盧正川說，教育強調「適性發展」，可是社會風氣還是「用成績來論成敗」，到學測，「大家只看到我們的成績，沒有去看到我們的學生會的是什麼？」，這是社會的迷思，事實上，每個孩子的起點不同，立足不平等、資源有差異，「現在還有那個區沒有補習班的？」六龜就找不到1家補習班。

另外，為了協助偏鄉孩子就業，校方與高市教育局合力爭取，促成自來水公司2016年12月與六龜高中簽約，設立「台水專班」，保障每年5名畢業生經過甄試，進水公司上班，每學期提供12名學生獎助學金，每名6000元，並安排到水公司見習。

高市教育局高中科科長吳佩君說，盼藉此產學合作，鼓勵六龜子弟留在當地工作，有機會進入國營機構上班，走出自己的人生。

(中國時報)