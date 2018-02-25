陳菊鬆口 沒有個人意願問題

高雄市長陳菊（右）24日前往旗山鯤洲宮發紅包，受到民眾熱烈歡迎。對於何時北上為中央效力，花媽強調只要是能幫助台灣，什麼職務都可以。（林雅惠攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

外傳總統府祕書長正虛位以待，就等高雄市長陳菊點頭。昨日，花媽再被問及是否將出任府祕書長，她雖未正面回應，但仍意有所指地說，自己一輩子都是為人抬轎，而總統府祕書長也是在為人抬轎；對於北上與否，則是「沒有個人意願的問題，一輩子都以台灣優先」。接與不接，留下想像空間。

陳菊昨赴旗山鯤洲宮、內門興天宮參拜，並發放小紅包給民眾，正值內閣異動引發討論，媒體一路隨行，追問她是否會接總統府祕書長一職、北上中央效力。

市政如麻 沒討論新職

花媽依然語帶保留，強調不管中央或地方，對台灣整體進步都是不可分割的，但她目前的高雄市政如麻，真的還沒討論這個問題，「現階段如果有任何的可能跟改變，一定會跟大家報告」。

記者追問陳菊，對於接任總統府祕書長一職，個人的意願如何？陳菊的回答頗耐人尋味。她說，沒有什麼個人的意願啦，她一輩子都是為人抬轎，所有的考量就是以台灣優先；稍後花媽又補充說：「總統府祕書長也是為人抬轎」。

前天內閣人事發布後，總統府對外表示，新任祕書長「將另有安排」，在確定人選前，會由副祕書長劉建忻暫代，傳出就是在等花媽點頭。記者昨天詢問陳菊，總統府這樣的說法時，好像民進黨內能出任祕書長的，只有她輩分最高、最有資格和機會？

陳菊立即回應說：「不要這樣講，民進黨內人才濟濟，大家不用擔心，好嗎！」現場記者再問，所謂還沒討論到，是不是代表還有討論空間？陳菊沒正面回應，馬上接口「那是你說的！」

北上勢在必行 沒說死

高雄市府團隊幕僚私下表示，若是在卸任之後，甚至離年底任期結束更接近一些，以花媽承擔奉獻的個性，只要對民進黨、對台灣有幫助，「不論職位高低、甚至不管有沒有職位她都會去做」；言下之意，北上勢在必行，但什麼時間較合適，才是令花媽陷入長考的關鍵問題。

(中國時報)

化解已讀不回 考驗陳明通

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。