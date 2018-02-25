陳菊鬆口 沒有個人意願問題

2018年02月25日 01:12 中國時報 林雅惠 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

外傳總統府祕書長正虛位以待，就等高雄市長陳菊點頭。昨日，花媽再被問及是否將出任府祕書長，她雖未正面回應，但仍意有所指地說，自己一輩子都是為人抬轎，而總統府祕書長也是在為人抬轎；對於北上與否，則是「沒有個人意願的問題，一輩子都以台灣優先」。接與不接，留下想像空間。

陳菊昨赴旗山鯤洲宮、內門興天宮參拜，並發放小紅包給民眾，正值內閣異動引發討論，媒體一路隨行，追問她是否會接總統府祕書長一職、北上中央效力。

市政如麻 沒討論新職

花媽依然語帶保留，強調不管中央或地方，對台灣整體進步都是不可分割的，但她目前的高雄市政如麻，真的還沒討論這個問題，「現階段如果有任何的可能跟改變，一定會跟大家報告」。

記者追問陳菊，對於接任總統府祕書長一職，個人的意願如何？陳菊的回答頗耐人尋味。她說，沒有什麼個人的意願啦，她一輩子都是為人抬轎，所有的考量就是以台灣優先；稍後花媽又補充說：「總統府祕書長也是為人抬轎」。

前天內閣人事發布後，總統府對外表示，新任祕書長「將另有安排」，在確定人選前，會由副祕書長劉建忻暫代，傳出就是在等花媽點頭。記者昨天詢問陳菊，總統府這樣的說法時，好像民進黨內能出任祕書長的，只有她輩分最高、最有資格和機會？

陳菊立即回應說：「不要這樣講，民進黨內人才濟濟，大家不用擔心，好嗎！」現場記者再問，所謂還沒討論到，是不是代表還有討論空間？陳菊沒正面回應，馬上接口「那是你說的！」

北上勢在必行 沒說死

高雄市府團隊幕僚私下表示，若是在卸任之後，甚至離年底任期結束更接近一些，以花媽承擔奉獻的個性，只要對民進黨、對台灣有幫助，「不論職位高低、甚至不管有沒有職位她都會去做」；言下之意，北上勢在必行，但什麼時間較合適，才是令花媽陷入長考的關鍵問題。

(中國時報)