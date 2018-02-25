化解已讀不回 考驗陳明通

陳明通。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

前總統陳水扁任內最後一任陸委會主委陳明通即將回鍋陸委會，國民黨主席吳敦義昨表示肯定，認為陳嫻熟兩岸事務，若能打破兩岸目前「已讀不回」的僵局，當然是好事。但吳敦義強調，陸委會只是傳話管道，關鍵在小英，他呼籲蔡總統應對「九二共識，一中各表」表達肯定，兩岸關係才可望改善。

在此同時，大陸海峽兩岸關係研究中心2018年兼職研究員會議24日在北京召開。大陸國台辦主任張志軍出席並講話。他表示，當前及今後一個時期對台工作的首要政治任務，是深入學習貫徹黨的十九大精神，和習近平總書記對台工作重要思想，要著力在學懂弄通做實上下功夫，推動對台工作在新時代有新氣象、新作為。

張志軍強調，面對更加複雜嚴峻的台海形勢，希望專家學者們深入學習領會習近平總書記對台工作重要思想，堅持問題導向，針對對台工作的重點、難點、熱點問題，深入調查研究，積極為對台工作建言獻策，貢獻心力。

吳敦義昨參加台北市愛愛院舉辦的元宵節慶祝活動，會前受訪談及陳明通接掌陸委會時稱讚，陳的資歷豐富，與國民黨大陸事務部主任周繼祥，都曾擔任台大國發所所長；陳對於兩岸事務很熟悉，如今是第二次擔任陸委會主委，希望能打破兩岸僵局。

不過，吳敦義也說，陸委會主委只是一個橋梁、傳話的管道；關鍵不是由誰擔任主委，而是要真正對「九二共識，一中各表」表達肯定。

(中國時報)

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