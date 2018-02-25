打破守成 吳釗燮直達天聽

吳釗燮。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

總統府祕書長吳釗燮明天將接任外交部長，外交部內對其曾任國安會祕書長及小英重要幕僚的背景，大多持正面評價，認為吳釗燮可較過去更清楚、直接下達指令，也預期未來外交部與綠營立委的互動可更為緊密。

準外交部長吳釗燮與李大維預計周一上午在外交部交接，吳釗燮將隨即聽取各處及地域司的業務簡報，準備面對周二立法院的開議。外交部官員表示，吳釗燮過去擔任國安會及總統府祕書長，參與並經手大案子，對相關業務及邦交國情況十分了解，因此用一天時間熟悉應不成問題。

外交部官員說，雖然綠委與吳釗燮熟悉，不過在野黨立委可能也會有所準備，因此上任後，重點仍先擺在立委關切的議題，尤其是外交部要如何鞏固邦交國。

一名外交部官員指出，外交部最怕指令不明或沒有指示，但從吳釗燮過去的經歷來看，可以預期未來外交部比起過去，指令的下達將更為明確。

外交部官員說，外交部過去須時常依循國安會指示，另一方面得受到國會綠委的約束，不過未來外交部、國安會及國會的互動關係將有所改變，尤其綠營立委與外交部的關係也會更為密切。

李大維過去與藍綠立委大都維持「等距」關係，不過，仍有綠營立委私下對李大維的作為不滿，認為過於守成，因此在護照誤植事件或斷交後，都傳出替換訊息。如今綠委期待換上吳釗燮後，外交作為能較過去更為積極，對於中國大陸打壓台灣國際空間的回應聲量也能更為提高。

(中國時報)

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