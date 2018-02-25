刪關鍵訴狀 雷倩挨批未戰先降

2018年02月25日 01:12 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會遭黨產會認定為國民黨附隨組織，資產被凍結，研擬提出撤銷行政處分的訴訟作為反擊。如今，傳出主委雷倩並無意提出訴訟，而婦聯會原委任律師宋重和，更因不滿草擬的書狀中，有關撤銷行政處分的關鍵理由，竟遭大幅刪除，質疑根本是主委雷倩在放水，已主動終止委任。

面對放水質疑，雷倩昨天回應，書狀內容修改是交由其他律師負責，完全是律師對律師、專業對專業，並有向婦聯會常委會報告結果。

宋重和指出，被委任處理撤銷行政處分的他，堅持應盡速進行撤銷行政處分的動作，因而在本月1日開始處理相關書狀，8日便寄給雷倩逾20多頁的書狀，但雷倩沒有意願提出訴訟。

宋重和表示，9日晚上他與雷倩、婦聯會副祕書長汲宇荷、律師徐履冰等人開會。雷倩當場表達希望等到下月8日、新任婦聯會主委上任後，再提出訴訟，但他認為緩不濟急，應盡速對黨產會違法處分有所作為。

宋重和透露，在他堅持之下，雷倩才勉為同意，在12日召開常委會討論。而常委會討論後決議，書狀內容僅就法律層面論述，不針對婦聯會非附隨組織進行事實上的答辯。

宋重和說，婦聯會透過其會務律師、恆業法律事務所律師林繼恆，以電子郵件告訴他，書狀刪減約2/3內容，剩下8頁，令他感到不可思議。宋認為，婦聯會應直接告知他哪裡需要修改，怎麼會是交由其他律師來修改？

宋重和強調，他身為婦聯會委任律師，就是要替婦聯會爭取最大權益。要是刪除事實答辯的部分，僅留空洞的法律意見，沒有完整論述，打敗仗的風險就很高。他更質疑雷倩，「有心想打官司嗎」？

此外，宋重和也說，從1日到7日期間，黨產會到婦聯會調閱文件，甚至會務人員遭約詢，相關動作他從未被告知，「我完全不知道、看新聞才知道」，或從雷倩臉書才得知。基於種種因素，他決定與婦聯會終止委任關係。

對此，雷倩回應，宋重和的書狀中有些並不符事實，才請林繼恆等律師與宋反覆討論後，拿掉與事實不符部分，並且分成一狀、二狀方式提出訴訟，「由律師對律師專業討論，不是由我刪除」，相關質疑她不予評論。

雷倩也說，宋重和已經辭任，後續業務由林繼恆、徐履冰，以及務實法律事務所律師柏有為接手處理。

(中國時報)