潘維剛轟拿什麼捍衛婦聯會

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中國時報
／台北報導

原婦聯會委任律師宋重和，因訴訟策略、法律意見不被接受，在本月14日主動終止委任關係。對此，前立委、婦聯會委員潘維剛昨表示，主委雷倩一再強調會捍衛婦聯會權益，卻未見任何具體作為，只是天天告訴大家，黨產會又來了、做了哪些動作，如今又爆發此案，她想問雷倩，「到底要如何捍衛婦聯會」？

潘維剛表示，婦聯會上月31日召開臨時會員代表大會，否決與黨產會、內政部簽署行政契約，當時就有會員代表提案要求撤換雷倩，但並未處理；常委會後來開會決議集體總辭，雷倩也強調她絕對不會參選主委。

潘維剛表示，既然會員代表大會通過不簽約，雷倩就應按照集體決議行事，後續相關動作更應朝不簽約的方向努力。

另方面，婦聯會原訂下月8日婦女節召開會員代表大會，全面改選常委及新主委，內部呈現山雨欲來的緊張局勢。潘維剛昨再次質疑，改選計畫恐生變。

潘維剛指出，依照《人民團體法》第26條規定，應於開會前15天發出開會通知書，「我們至今沒收到。」當他們提出質疑後，雷倩竟回應，「不隨之起舞」。潘強調，這不是隨誰起舞的問題，而是雷倩必須兌現自己提出的承諾。

面對潘維剛質疑缺乏作為，雷倩強調，婦聯會本月1日遭黨產會認定為附隨組織後，常委會就不斷開會，積極維持會務運作，保護同仁面對黨產會調查。

雷倩也說，婦聯會還要因應前主委辜嚴倬雲全面請辭後，旗下基金會所造成的會務問題，「幾乎無寧日」，目前更設法處理因資料不知去向造成舉證困難的危機。

(中國時報)

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