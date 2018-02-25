新聞透視－首都戰引綠出洞 國民黨坐收漁利

2018年02月25日 01:12 中國時報 張立勳

國民黨台北市長黨內初選多人表態競逐，人選已可組成一支籃球隊，但藍營恐怕是項莊舞劍，意在沛公，企圖以人才濟濟的氣勢，刺激綠營基層產生不滿情緒，把壓力丟給民進黨並推出自己的人選，一旦藍、綠和台北市長柯文哲三強鼎立，藍營就有機會漁翁得利。

選情被炒熱 綠壓力增

參選市長人選眾多，對國民黨台北市長選情當然有加分作用，被視為重中之重的首都之戰，先前僅有前立委丁守中、行政院前發言人鄭麗文參選，感覺熱度不高，農曆年後加入陸委會前副主委張顯耀、前立委孫大千和市議員鍾小平，話題上熱鬧不少。

此外，台大教授李錫錕、前內政部長李鴻源及前北市副市長邱文祥也有意參選，也可能陸續會宣布加入戰局。

反觀，從中央到地方絕對執政的民進黨，除了立委姚文智、前副總統呂秀蓮宣布參選外，前台南縣長蘇煥智的動向也未明朗，黨主席蔡英文對於是否推出自己人選的態度依舊未給支持者任何交代。

由於藍營人選確定在5月出爐，國民黨這一步棋勢必會給民進黨很大的壓力。

遲未推人選 基層不滿

甚至是柯文哲日前與前總統陳水扁兒子陳致中會面，陳致中對外表示柯市長是父親的醫師，對家屬來說是「救命恩人」，他對柯市長心懷感謝，被視為與民進黨漸行漸遠的柯P，此舉更有拉攏深綠的意味。

國民黨努力想要打敗柯文哲，柯P則是企圖穩固深綠選票，但民進黨卻按兵不動，綠色選民不斷被刺激，又只見民進黨怯戰的態度，令綠營基層相當不滿。

綠不禮讓柯 藍贏面大

百花爭鳴的國民黨，雖被外界質疑沒有強棒，但很有可能藉此引蛇出洞，逼民進黨在基層壓力下推出自己的人選。

以台北市選民結構維持藍大於綠的情況，藍營市長人選確立後，若是綠營也派出自己人應戰，柯文哲不再被禮讓，以這樣的局勢而言，國民黨勝選機率也就大為增加。

(中國時報)