鍾小平選北市長 一日雙城戰柯P

2018年02月25日 01:12 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市議員鍾小平24日挑戰「一日雙城」，他不但虧台北市長柯文哲體力差，還爆料柯P在騎一日雙城時，中途一度心跳過快，勉強騎完是不良示範，除誓言比柯早1小時抵達高雄，還暗諷柯P是烏龜。鍾小平上午10時從關渡宮出發後，預計25日凌晨4時30分抵達高雄，並宣布投入國民黨台北市長初選。鍾的冷嘲熱諷，柯文哲則神回應3個字，「有可能」。

在10多位騎者陪同下，鍾小平昨先進入關渡宮祈求媽祖保佑，在廣場上齊聲高喊「鍾小平加油、打敗柯文哲」後，隨即騎自行車出發前往高雄。

鍾小平說，曾與柯文哲一起挑戰台北101登高賽，結果柯爬到7樓就氣喘吁吁，幾乎要跪下來了；一日雙城途中還心跳過快勉強騎完，質疑柯身體差怎麼能夠完成374公里的一日雙城，柯就反嗆要他一起挑戰，2人約定好時間，結果柯不來，他只能擺出柯文哲的人形立牌宣戰，也顯現柯怯戰。

他表示，出發地點選在關渡宮，除和柯文哲一日雙城路線一樣外，該地位在基隆河及淡水河交叉口，象徵遇水則發，盼國民黨要贏得年底選戰。國民黨在2014及2016年選舉輸怕了，總要有人教訓及打敗柯文哲，不然國民黨太多人得憂鬱症。

曾是籃球國手的鍾小平說，因為肌耐力好，在專業教練指導下訓練5次，從30公里騎到200公里，柯文則練了半年，他以「自己是勤勞的兔子、柯是烏龜」比喻，誓言不但一日雙城要贏過柯文哲，比柯早1小時在18個小時35分鐘內抵達高雄，年底選舉更要擊退柯文哲。

鍾小平挑戰一日雙城，24日下午4時許到台中與國民黨台中市長提名人盧秀燕會合，共同宣示國民黨團結一致，力拚拿回台中，終點預計25日凌晨4時30分抵達高雄蒂亞飯店，正式對外宣布參選台北市長。

(中國時報)