盧郝強合體 台中拚翻轉

立委盧秀燕，與國民黨副主席郝龍斌、前台中市長胡志強在新住民社團新春團拜活動，同場造勢打出「盧郝強」（盧好強）陣容。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

國民黨提名參選台中市長的立委盧秀燕，一開春就與前台中市長胡志強、國民黨副主席郝龍斌同場造勢，24日在中市新移民女性家庭關懷協會新春團拜，搭配出「盧郝強」（盧好強）陣容，向民眾賀年並爭取支持。盧秀燕表示，選舉必須要團結，黨內前輩積極拉票，讓她很感動。

胡志強表示，女人不但撐起大半天，並撐起台灣的未來，他祝福新移民姐妹愈來愈「郝」、「強」，跟國民黨一起用力的拚下去，讓台灣越來越強。胡志強也建議盧秀燕說，要多跑原縣區，要能被看到，爭取縣區支持，在台灣選舉，「臉」讓人看得到很重要。

郝龍斌則指出，50多萬新住民及30多萬新移民之子，是台灣重要的社會穩定力量，他呼籲新住民姐妹們支持國民黨及盧秀燕。

胡志強與郝龍斌在受訪時都表示，國民黨只要團結、全力以赴就有勝選的機會。郝並指出，現在大家都很懷念前市長胡志強，就是民心指標，可見民進黨中央、地方執政都出問題；胡志強則說，他會盡全力促成立委江啟臣及盧秀燕合作，希望原台中縣區、市區團結一致。

盧秀燕也以移民政策尋求支持，她表示，支持盧秀燕與國民黨的理由，是因國民黨與她的移民政策一致，都是「反歧視、重視族群融合」，希望新移民在台灣寶島，都能獲得平等尊重、安居樂業，她同樣身為女性，更能體會社會給予「尊嚴平等」及「安居樂業」的重要性。

獲得胡、郝兩人同台相挺，盧秀燕強調，選舉不是一個人的事，必須大家團結，尤其2018年選舉對國民黨很重要，她看到很多黨內前輩、同事，已很認真地在各領域展開拉票活動，郝從台北來台中、胡也出面站台，都讓她很感動。

新春團拜現場，不少新住民都穿著家鄉傳統服飾與會並上台表演，熱鬧又繽紛。新移民女性家庭關懷協會總會長陳俗蓉說，上千名與會的新移民，分別來自大陸各省市、越南、柬埔寨、印尼、緬甸及泰國等地，展現多元文化的新移民回娘家新春活動，她去年並成立台中市向日葵社福基金會，擴大服務新住民姐妹。

(中國時報)

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