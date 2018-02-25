張麗善、徐榛蔚選縣長 將辭不分區

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中國時報
／綜合報導

國民黨布局年底縣市長選舉，中常會近日通過提名政治組不分區立委徐榛蔚參選花蓮縣長，以及張麗善參選雲林縣長，卻也引發是否需依約請辭問題。黨主席吳敦義昨明確表示，「不能選完才辭不分區」，徐、張已確定代表黨出征，應在適當時機辭不分區。

藍營現有政治組不分區立委為黃昭順、吳志揚、張麗善以及徐榛蔚等4人。徐、張已分別獲得提名參選年底縣市長；吳志揚則是未參加黨內初選登記，以實際行動拒絕回鍋參選桃園市長。

吳敦義昨受訪表示，前主席朱立倫時期，有4位政治組不分區立委與黨簽切結書。如果不分區立委是黨認為最適合、最有能力來代表黨參選縣市長，就沒有拒絕的機會；一旦拒絕，黨能收回不分區立委。

他也說，如果不分區立委代表黨出征，獲得提名後，要在適當時間辭去立委職務。國民黨目前在立法院席次少，扣掉1席停權，僅剩下34席，因此不分區立委不能等到選完後才辭。

針對黨中央是否因吳志揚拒選桃園市長，而收回其不分區立委身分。吳敦義強調：「我不能做決定。」他解釋，若經桃園市黨部與黨中央考量後，吳志揚並非唯一、最強、一定要出征不可的選手，就沒有收回不分區立委身分的問題，這是大前提。

對此，張麗善表示認同，強調在適當時機辭立委；黃昭順表示，當時不分區立委所簽的切結書都一樣，沒人跟她說誰才是「政治組」。吳志揚則說，會配合黨的需求，就看黨如何決定。

徐榛蔚表示，她認同黨主席吳敦義提出在「適當時間」辭去不分區立委職位，因為立委與縣長參選人職責權衡，依各選區不同，投入時機也有所不同，尤其選舉在最後衝刺階段無法兼顧立委職務，辭去立委全力參選也是無庸置疑。

(中國時報)

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