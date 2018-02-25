李轟黃陳墮落 黃控滅哲計畫

2018年02月25日 01:12 中國時報 曹婷婷 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

距民進黨台南市長初選民調只剩8天，參選人陷入割喉戰，前立委李俊毅昨天點名黃偉哲與陳亭妃25日分別在市區和新營砸錢動員舉辦造勢大會，「怎會走國民黨老路？蔡英文會同意這種初選嗎？民進黨初選墮落到這種程度，參選人毫無反省能力。」黃偉哲陣營則控訴不明人士意圖散布黑函展開「滅哲計畫」。

李俊毅更出示一張穿著黃偉哲背心的男子站在遊覽車旁，質疑大批支持者是動員來的，李俊毅炮轟，初選淪為操弄民調、花錢買廣告、派系集結和動員造勢，偏離跟人民站在一起，他也質疑，派系、金錢介入雖引發民進黨初選文化敗壞的社會議論聲浪，但參選人卻絲毫沒有反省能力，墮落至此，「大家都想贏，但贏得齷齪不如輸得光榮。」李俊毅表示，這場初選對黨傷害很大，黨紀蕩然無存。

黃偉哲競選發言人郭國文表示，選舉造勢方式每人都不同，也應接受檢驗，但李俊毅多次「針對性」質疑黃，似乎有為特定陣營發聲之聯想。

陳亭妃則說，當初如無大家牽成，民進黨不可能走到現在，造勢活動是回應後援會與支持者來自基層相挺的力量而舉辦。

黃偉哲月初遭某周刊爆料其國會辦公室主任涉詐台商3000萬元，其總部23日獲報有人印製20萬張流向不明傳單，總部發言人邱莉莉昨天指出，20萬份周刊報導，運往中西區另一家印刷廠，隨即被第3人取走，流向不明，昨天凌晨到各派報中心督報，未有所獲。

對於黃偉哲陣營指控的黑函事件，顏純左呼籲參選人正面選舉。王定宇質疑，散布的是周刊報導，本來就是公開，怎麼視為黑函？感覺是黃陣營在提前打預防針。李俊毅直指，會不會是自導自演？葉宜津則表示，若涉及清廉操守，黨中央不該忽視，宜未雨綢繆。陳亭妃陣營發言人蔡旺詮表示，未提供足夠證據就發消息，讓人懷疑自導自演。

(中國時報)