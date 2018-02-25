每天打雷13次 嘉義冠全台

在全球暖化加劇下，去年全台落雷達3萬2040次，光是嘉義地區平均每天打雷近13次，國外學者預測未來全球落雷量將增加5成，「台灣雷擊風險明顯被低估」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

哪個縣市被雷擊中機率較大？根據台電2017年落雷監測資料，去年全台落雷最多縣市是嘉義縣，全年高達4667次，比前一年多出4成，相當每天有13次打雷，其次是南投縣與高雄市，平均每天也有12.5次與10.8次，尤其後者去年次數擠不進前10名，今年卻衝上第三高。

全島落雷 去年逾3萬次

台電為了保護輸配電線路，在全台8個微波電塔上裝有精密的「雷電偵測天線」，可以全天候掌握全島打雷情況，是國內偵測落雷最詳細的數據。據台電甫完成的2017年落雷監測資料，全島全年落雷有3萬2040次，比2016年的2萬9852次高出7.3％，打雷情況有加劇現象。

以全台365鄉鎮細看，嘉義阿里山鄉是落雷次數最高區域，去年整年達到1455次，等於1天有4次，其次為高雄桃源鄉1197次、仁愛鄉1105次，第4、5名的苗栗泰安與台中和平鄉也有千次以上。對比2016年，落雷次數最高的是花蓮秀林鄉的1210次，1天平均3.3次，而阿里山鄉前年也只有687次、排名第7，去年卻翻倍，桃源鄉原本只有322次，去年更是增加近3倍；至於新北烏來、三峽前年次數還衝到第4、10高，去年次數大減，前10名以中南部地區為主。

前10名 中南部占多數

總計全台落雷最高縣市仍是嘉義縣（4667次），比前一年高出4成2，其次是南投4585次、高雄2966次、台中2919次與苗栗2543次。對比前一年前5名的嘉義、苗栗、南投、新北、台中，變化比較大的是新北落雷減少，被原本排11名的高雄擠掉。

台電綜合研究所組長陳建賢說指出，台灣落雷主要兩種，一是冬季1到3月的鋒面雷雨，一是5到9月的午後雷陣雨，後者占7到8成。落雷多寡跟雨量、日照輻射、颱風都有關係。

對於去年落雷次數高於前年，陳建賢說，應該是鋒面雷雨較多關係。他強調，早年還有高達10萬多次的，近年由於劇烈天氣變化，乾旱天數多，次數已較少；至於嘉義雷公最兇，則是山區幅員廣大關係，高雄次數大增則並不意外，以密度來看，台北、台南與高雄都屬於雷多地區。

(中國時報)

天打雷劈 別說不可能

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