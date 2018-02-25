天打雷劈 別說不可能

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中國時報
／台北報導

去年全台打雷次數增加，尤其嘉義更為顯著，氣象專家指出，嘉義地區因為山區對流旺盛，落雷次數本就較多，在全球暖化加劇下，依據國外學者研究，未來全球落雷量將增加50％，「台灣雷擊風險明顯被低估」，不可不慎！

氣象局解釋，落雷是因為旺盛的對流中，上升氣流和降水粒子產生交互作用，使得雲裡面的電荷有分離的現象，就會產生正電場、負電場，進而產生閃雷，一般而言，春夏梅雨季之間多有鋒面，較容易有閃電發生，秋冬相對較少。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明表示，去年颱風雖沒有特別多，但午後雷陣雨相對旺盛，恐怕是落雷增加的主因；隨著全球暖化加劇，全球氣溫升高、對流增加，落雷增多已是未來趨勢，國外有學者統計，未來全球落雷將增加50％。

「台灣雷擊風險明顯被低估很多！」彭啟明指出，在國外面對雷擊較為嚴謹，一聽到雷聲，一切活動都要暫停，但台灣卻很少注意，其實像騎摩托車、釣魚、高空洗窗工人、登山客等，這些戶外活動過去都有被雷擊中甚至身亡的案例，應該要多提醒大家。

一旦遇到落雷怎麼辦？中央氣象局預報員陳建提醒，最安全的就是躲進室內，如果無法躲到室內，最好是站在比較高的建築物旁邊，找可以遮蔽的地方，但切記不要接近樹木、水電等，也不要站在空曠區如廣闊草原，避免成為雷擊對象。

(中國時報)

每天打雷13次 嘉義冠全台 台股開戶數 將衝破千萬人次

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