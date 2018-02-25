台股開戶數 將衝破千萬人次

2018年02月25日 04:10 中國時報 陳昱光 ／台北報導 ／台北報導

台股交易熱度持續增溫，指數重回萬點帶動散戶、中實戶歸隊，加上當沖降稅、開放定期定額買股等政策激勵，吸引內資、散戶投入市場，光是去年新增開戶人數就大增約22萬人，創近6年最高紀錄；累計至今年元月開戶人數已達999.16萬人，突破千萬人次大關僅差一步之遙。

回顧台股歷史已走過一甲子時間，上市櫃家數、市值持續增加，投資股票民眾也越來越多，到1998年開戶人數首度超越500萬人；但隨著成長高原期過去，近年多以每年增加15至17萬人的速度緩步成長。

去年台股市況大好，不僅重現萬點榮景，指數更刷新27年來新高，讓許多從未開過證券戶的「股市素人」先後加入市場，統計去年新增開戶人數達21.9萬人，創下6年來新高，至今年1月累計開戶人數共999.16萬，預計最快2月將突破千萬人次，為台股里程碑再添一筆新紀錄。

今年元月全台統計人口共2357萬，若以歸戶後的實際開戶人數約1千萬人來看，相當於平均2個人就有1個人有開立證券戶，顯見全民瘋台股熱度。位居第一線的證券商對民眾投資股市意願提高也特別有感，「許多證券分點都接到民眾臨櫃或透過電話、網路等方式詢問如何開戶？」

業者普遍認為，去年以來開戶數明顯增加，主要可歸納為兩大原因，第一是全球股市牛氣沖天，由美股扮演多頭先鋒，刺激資金大舉流入股市；台股全年也上漲15％，大小型股百花齊放，更有不少黑馬股出線，對一般民眾開戶投資是最大誘因。

其次，國內稅制改革、政策開放，以及ETF投資熱潮則是另一加分項目，像是廢除證所稅、當沖證交稅率砍半、開放定期定額買股等措施，都有助於投資人降低交易、稅負成本，滿足多元投資需求。

券商也看好，隨著股利所得稅改實施、當沖降稅延長3年，擴大適用範圍至自營商，有機會提升成交量，活絡台股動能。

另值得注意的是，雖然台股開戶人數持續增加，但每年真正有交易的實動數卻大約維持在250萬至330萬人左右，並未跟著同步提升；靜止戶比重越來越高，這也代表仍有不少股民未嘗到資本市場的成長果實，在股海浮沉中黯然離場。

(中國時報)