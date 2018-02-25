走過20年總裁人生 彭淮南今揮別央行

2018年02月25日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

堅守到最後一天，執掌中央銀行長達20年的央行總裁彭淮南，今日仍將赴央行上班，除緊盯國際局勢、與同事開會研議外，更忙著交接事宜，要讓央行業務無縫接軌交給新總裁，為他的「最後公職」生涯畫下句點。

據了解，彭淮南今天將一如往昔，約上午8時許會到央行辦公，但與過往不同，因為夫人有令，今天要準時下班，不會再像過去忙到七晚八晚，約下午4、5點就會離開央行，最後一天當總裁，白天留給工作，晚上要還給家人。

彭淮南是在1998年2月25日臨危授命接任許遠東留下的央行總裁大位，一上任就遇到「世紀大考」，金融巨鱷索羅斯狙擊亞洲各國，彭淮南鐵腕關閉國內的海外NDF市場，一戰成名，也確立其「炒匯殺手」封號。

2000年陳水扁勝選，總統大選過後的第一個交易日，外匯市場出現恐慌性搶匯，新台幣面臨崩盤危機，彭淮南力主以固定價位「無限量供應美元」，方穩住局勢，沒讓政治風暴蔓延至經濟層面，得以平穩政黨輪替。

2008年全球金融海嘯，民營銀行的存款大量流失，瀕臨擠兌邊緣，流動性風險一觸即發，彭淮南堅持把存款保險提高到「無上限」，當時還引發其他閣員反對，但他硬幹到底，3天後順利拆除本土金融危機的引線。

近10年來，彭淮南持續與美國為主的量化寬鬆（QE）政策對抗，他不只一次強調，QE龐大的外溢效果，衝擊新興經濟體，干擾金融市場穩定，台灣除面對熱錢炒作新台幣，房地產等資產價格高漲，面臨泡沫壓力。

在「總裁人生」的倒數階段，彭淮南在去年底理監事會時曾說，「感謝國人及各位立法委員的支持與指教，讓央行理事會能依央行法規定行使職權」，也「感謝國家及長官給我機會為大家服務。能與專業又敬業的央行同仁工作近50年，是個人平生最大的榮幸」。

退休後的彭淮南，根據央行慣例，將轉任不支薪的央行顧問，當個單純的「央行義工」，重新回到他最熱愛的研究工作。彭淮南說，因為他還有許多資料沒整理好，所以退休後還是會非常忙碌，沒辦法閒下來。

(中國時報)