糞菌移植治腹瀉 擬6月上路

2018年02月25日 01:12 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

糞菌叢植入術小檔案

國際間已證實「糞菌叢植入術」可治療嚴重腹瀉腸道疾病，但國內迄今尚未開放，衛福部表示，會要求相關學會及專家針對治療「頑固、反覆性的艱難梭菌」，討論出共識準則或醫學指引，若經醫審會通過，屆時會以新醫療技術，並以不需要人體試驗的「特管辦法」納管，最快今年6月公告實施。

包括國家衛生研究院、台灣消化系醫學會、台灣感染症醫學會、台灣微菌聯盟等多個醫界團體，昨於衛福部進行糞菌叢植入術的共識會議。

法規慢半拍 無所適從

前衛福部長、國衛院董事長林奏延表示，糞菌叢植入術經多國證實，能有效治療包括艱難梭菌在內等腸道疾病，但因法規問題，國內尚未開放，也不確定政府未來會以「新藥」還是「新醫療技術」納管，擔心出現「法規跟不上醫療技術進步」的情形，讓醫界無所適從。

衛福部食藥署副署長陳慧芳說，糞菌叢植入術已證實對某些疾病的病人有很好的效果，若以「新藥」納管，易限制其發展，現階段傾向以「新醫療技術」管理。

衛福部醫事司司長石崇良則表示，對於用糞菌叢植入術治療「頑固、反覆性的艱難梭菌」，會要求相關學會及專家討論，並提供具體實施建議，屆時應會以新醫療技術，並以不需要人體試驗的「特管辦法」納管，若經衛福部醫審會討論通過，最快4月便可預告，並於預告60天後、也就是6月時公告上路。

國外多成功治療案例

石崇良補充，糞菌叢植入術有分新鮮植入（取出6小時內植入）、冷凍植入（取出後於攝氏零下80度保存超過6小時）兩種方式，若採用後者，由於需要相關的保存器材和環境，可能會再討論「是否只有教學醫院等級以上的醫院才能進行」，而操作的醫事人員資格，也是醫界要討論重點之一。石崇良強調，除了「頑固、反覆性的艱難梭菌」外，若是用糞菌叢植入術來治療失智、糖尿病等非腸道疾病者，則需要通過人體試驗，證實療效和安全性後才可行。

(中國時報)