治癒率高達9成 勝過抗生素

2018年02月25日 01:12 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

腸道菌叢若因使用抗生素遭破壞平衡，容易引發嚴重腸道疾病，研究發現，透過俗稱糞便移植的「糞菌叢植入術」，也就是將健康人的新鮮糞便稍做處理後，立刻灌進患者腸道內，以「艱難梭菌」為例，治癒率可超過9成，較抗生素的3成治癒率高出一大截。

國內近來有數起向衛福部以專案申請「恩慈療法」進行「捐糞救親」的案例，林口長庚去年底，一名11歲男童捐新鮮糞便給感染艱難梭菌的弟弟，有效緩解腹脹、血便的症狀；去年4月，衛福部部立桃園醫院也有一名7旬老翁，因感染艱難梭菌嚴重腹瀉，甚至一度插管治療，在接受糞菌叢植入術後，不僅腹瀉頻率大為降低，更在5天後即出院。

台灣消化系醫學會理事長林肇堂說，人體腸道有數千種細菌，平時處於平衡狀態，一旦生病需使用抗生素，腸道內菌叢將因而失衡，最終剩下單一種的艱難梭菌，該菌會讓患者出現嚴重、頻繁的腹瀉，此時就算用到最後一線、最強的抗生素萬古黴素，也可能沒效，讓病人面臨無藥可醫的險境。他也說，糞菌叢植入術被視為本世紀最重要的科技發展之一，且包括大陸在內，多國都已准許將其用在治療艱難梭菌。

台灣微菌聯盟召集人吳俊穎說，目前全球尚有212個糞菌叢植入術的臨床試驗在進行，半數在北美，半數在大陸和歐洲，除了用於治療艱難梭菌外，還包括發炎性腸道疾病、糖尿病與代謝疾病、憂鬱症、脂肪肝、胰臟炎、腸躁症、帕金森氏症及癲癇等。

陽明大學生化暨分生所教授、台灣乳酸菌協會榮譽理事長蔡英傑說，民眾平時應多攝取乳酸菌或含纖維的秋葵、蘋果等蔬果，可幫助腸道好菌增生。

(中國時報)