康橋創客玩設計 長者復健變有趣

2018年02月25日 01:12 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

復健過程的職能治療雖然無趣，但文山老人養護中心的老人家們，在康橋國際學校8年級學生所創作好玩又兼具復健功能的小發明陪伴下，慢慢跟著眼前的道具及螢幕，做著簡單的動作，開心度過了愉快的時光。

康橋8年級創客社團的學生有鑑職能治療單調無聊，相關輔具價格又不斐，利用一個學期製作以職能治療為主題設計遊具，透過各種動作操作，活動關節、訓練各種肌耐力、記憶力、反應能力，即時回饋在遊戲的聲光效果，讓長者能主動練習與訓練，獲得成就感。

康橋國際學校創客課程老師黃信惠說，這一系列作品是為了讓治療過程變得有趣，在職能治療師趙崑陸（小貝）專業知識協助，8年級學生利用Arduino或Scratch設計遊戲，學習電子電路與程式的相關技能，並思考職能治療的相關知識，設計遊戲搭配硬體操作。

經過一個學期的課程與創作，今年寒假首次將作品拿給長者測試，長者與照護員的反應熱烈，都爭相排隊，雖然作品還需調整，但透過實做及會後與治療師溝通檢討，學生們相信一定能設計出更能實際運用的作品。

康橋國際學校看見未來人才的發展趨勢，積極創建多元學習的舞台，透過創意、課程的活化讓學習更有趣，因此非常重視創客課程，從小學三年級就開設創客課程及社團，培養孩子從小學階段動手做的能力。

康橋的創客課程結合電腦、美術、專題研究等課程，讓孩子在動手做的過程中，能跨領域、多方思考學習，更可透過課程設計循序漸進，一步步學會思考、學會分享，更學會自己動手做，因為「想像」是創意的來源，「實踐」是創新的可能。

(中國時報)