免費健康檢查 亞大超人氣

「2018大學暨技職校院多元入學博覽會」昨日在台灣大學體育館登場，許多學生及家長前來參與，現場人山人海。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台中報導

隨著學測成績公布，2018大學博覽會昨日在北中南同步登場，湧入大批考生參觀，為吸引考生，亞洲大學在攤位上設置健康檢查站，利用視光系架設眼睛角膜影像系統、眼睛專用顯微鏡裂隙燈等設備幫考生、家長檢測，心理系則提供手機成癮諮詢，現場詢問度高。

「杜絕迷網，避免手機成癮！」亞大視光系主任曾榮凱、心理系主任孫旻暐等，率領系上師生在大博會現場高舉牌子招攬學生，亞大攤位上並擺設視光檢驗儀器、手機成癮轉盤，吸引不少考生接受視光檢測、與現場師生互動，氣氛熱絡。

亞大副校長兼教務長陳大正指出，為吸引優質學生加入，亞大提供新生入學獎學金最高480萬元，過去就有3名「放棄台大唸亞大」、領取360萬元的資優生，4年來學校共發出5300萬元獎學金，由此顯示「亞大高額獎學金看得到也領得到」。

陳大正強調，亞洲大學附屬醫院前年8月營運後，帶動學校護理、聽語、視光、職能治療、學士後獸醫等有國考證照的學系，學生可就近到亞大醫院實習，提升職場就業力，並通過國家考試取得證照，包括聽語師、營養師、護理師等平均就業月薪50K。

校方指出，提升學生就業力，學校夜間並設置各項職場專業證照加強班，並與台灣數位、南良、巨大、上銀、全聯等企業及海外等128家品牌企業簽約，至今有1015名學生到國內企業實習、培訓，幫助學生學就業接軌。

而為服務考生，亞大師生也在大博會場中發送智慧型手機使用行為問卷，幫考生自我檢測手機使用實際經驗，並透過儀器協助考生、家長評估眼睛淚液品質與數量等健康指數，有不少考生在檢測後，立即探詢未來專業發展的可能性。

(中國時報)

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