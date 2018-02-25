大學博覽會 各校招生猛砸重金

大學博覽會登場，亞洲大學心理系、視光系設置健康檢查站，提供考生與家長視光檢驗、手機成癮諮詢，現場詢問度高。（林欣儀攝）

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中國時報
／台北報導

由旺旺中時媒體集團主辦的「2018大學暨技職校院多元入學博覽會」，昨日起連續兩天在北中南三地登場；受到少子化衝擊，多校祭出高額獎學金，瞄準學測滿級分生，除金門大學開出400萬元獎學金，大葉大學、亞洲大學亦分別祭出458萬元與480萬元獎學金，希望招收到頂尖學生。

107年度學測成績單已寄發，「2018大學暨技職校院多元入學博覽會」吸引大批青年學子及家長到場諮詢，今年共有98所海內外大專校院參展，參展校數創近10年來新高。

伴隨少子化衝擊，大學招生更顯激烈，為了招收到頂尖的學生，國內大學紛紛祭出高額獎學金。在國立大學部分，金門大學推出成績優良入學獎勵措施，自100學年度起釋出高額獎學金，校方表示，103學年度出現首名取得400萬元獎學金得主，該生目前為金大資工系大四生黃建桐，為8學期分次領取現金。

而今年學測成績達滿級分的學生，前4學期每學期註冊後，金大將發放50萬獎勵金，總計共200萬元；之後若再向校方申請國際交換生或大陸交換生，可再申請補助津貼130萬或70萬元，金額共計400萬元。金門大學主秘呂立鑫指出，開出高額學金，「不是為了招得到學生，而是要招到好學生。」

大葉大學則同樣針對頂尖學生開出高額獎學金；而學測成績在74級分以上，並以大葉大學作為第一志願，校方先給予150萬獎學金，畢業後，若繼續攻讀海外雙聯與碩、博士，將再給予300萬獎學金，加上第一志願8萬元獎金，總計最多458萬。

此外，南華大學則比照國立大學收費，如果學測成績在47級分以上，可享4年免學雜費優惠。

(中國時報)

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