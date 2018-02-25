卡達夏3姊妹 專剋NBA球星

2018年02月25日 01:12 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

美國職籃NBA球員縱然未必帥，卻篤定符合「高富」兩項，自然容易擄獲美女或名媛芳心。然而美國影視圈有個卡達夏家族，女性成員雖然對NBA球員情有獨鍾，但似乎也專剋NBA球員，儼然是「卡達夏魔咒」，雙方一旦交往或結婚後，該球員的表現或健康馬上嚴重下滑，離奇的是有些球員與之分開後，又能夠恢復過往神勇。

二姊閃離 老公戴綠帽

卡達夏家族共五姊妹，她們的母親先後嫁了兩個丈夫，姊妹們生財有道，藉由電視真人秀節目，向外界展示她們平常奢華的生活，節目收視率極高，使她們在美國體育圈和娛樂圈知名度與地位飆升，被譽為「娛樂界的甘迺迪家族」。

五姊妹中有3人曾征服NBA球員，分別是二姊金．卡達夏（Kim Kardashian）、三姊科勒．卡達夏（Khloe Kardashian）與四姊坎達爾．珍娜（Kendall Jenner）。

金生於1980年，2010年10月開始與NBA球員哈弗里斯（Kris Humphries）約會，2011年8月結婚，但10月就離婚，婚姻僅維持72天。之後更被爆出還身為哈弗里斯之妻時，肚裡已懷了她下一任丈夫的孩子，讓哈弗里斯戴了綠帽。離婚後的哈弗里斯虎虎生風，表現全面提升，金恢復單身後據傳想跟林書豪約會，但被拒絕。

四姊帶塞 男友頻受傷

坎達爾生於1995年，2014年7月和林書豪前隊友、綽號「高富帥」的帕森斯（Chandler Parsons）傳緋聞，但隨後原本非常健康的帕森斯頻頻受傷。2015年6月帕森斯公開與另位德國名模交往，坎達爾先於2015年11月被爆跟湖人新秀球員羅素（D’Angelo Russell）約會，2016年4月又劈腿羅素的隊友克拉克森（Jordan Clarkson），原本先發的克拉克森下賽季淪為替補。但離開了坎達爾的羅素，下賽季成為先發球員。

2016年10月帕森斯與德國女模分手，與坎達爾舊情復燃，他的健康狀況和球場表現進一步大幅惡化，新球季出賽場數創下生涯單季新低，只打了4成的比賽。

別戀小三 高帥富破財

2017年8月，坎達爾轉而與5度入選明星賽的NBA球星葛瑞芬（Blake Griffin）拍拖，葛瑞芬不惜把為他生了2個小孩的未婚妻甩了。但這位明星球員也抵擋不了魔咒，新球季他的投籃命中率狂降5個百分點，而且因傷缺陣16場，原本是快艇隊一哥的他，慘遭球隊放棄，被交易出去了。

禍不單行，他的前未婚妻在情人節當天提告他，指出兩人原本達成協議，一旦她倆有了孩子，她就會辭職讓葛瑞芬專心工作，葛瑞芬則承諾無論未來怎樣都會在經濟上照顧好她，但後來葛瑞芬移情別戀，也停止對她的經濟支持，為此據傳她向葛瑞芬求償的金額高達數百萬美元。

儘管這兩位卡達夏姊妹「成就」非凡，但和三姊科勒相比，只能算小巫見大巫。

(中國時報)