床上先熱身 下場未必軟腳

2018年02月25日 01:12 中國時報 黃菁菁 、 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

運動員在賽場上若想有好的表現，勢必要花費相當大的精力，那麼是否需要在其他方面保留體力呢？似乎不同的運動，答案會不同。

日本網路媒體《Business Journal》曾報導， 有日本體育報的記者透露，「在東京兩國國技館舉行的9月場所（相撲比賽）最後一天的夜晚，在靠近兩國的錦系町附近，常會看到一些相撲力士帶著幾個女孩消失在深夜的街頭。」

這種情形不得不讓人聯想起「力士在比賽期間禁止性行為」的傳聞。另一位體育報記者指出，「其實性行為比想像中還要消耗腰、腿的體力。對力士而言，相撲的基本動作『四股踏』可說是力士的生命，所以有些『相撲部屋』在比賽期間會禁止旗下力士發生性行為。」

這位記者說，「相撲的禁慾令雖然不是絕對的，但級別高的力士都了解，不禁慾可能會影響比賽成績的嚴重後果，所以即使部屋不會一一下禁慾令，但想往上爬的力士在比賽期間還是會盡可能的克制自己。

日本國球棒球呢？據傳日本職棒球團會將選手的妻子聚集起來上課，說明錦標賽、總冠軍賽、春訓等全年的球賽和訓練日程，並指導應該如何與選手老公過「夜生活」，管理選手與伴侶之間的「夜生活」，在職棒界是自古以來的常識。

足球是全世界最多人口觀賞的運動，帥氣的明星更是不乏熱情如火身材妖嬌的女伴。2014年在巴西舉行的FIFA世界盃，墨西哥國家代表隊總教練海雷拉在記者會上表示，「球員在比賽期間應禁慾，禁慾生活又不會死，如果才20天至1個月都做不到，就不配做一個足球員」，但有些國家則採開明放任態度，然而若以結果論而言，似乎開放的態度比較好。

該屆世界盃的32強中，旗幟鮮明禁慾的俄羅斯和波士尼亞，都在小組賽就被淘汰。也許有人會說因為這兩國本來就不算很強，但禁慾隊伍中，甚至連衛冕隊西班牙，以及2006年的冠軍傳統強權義大利，也都慘遭止步小組賽的命運。

反觀開放態度的隊伍，成績反而不錯，美國、瑞士、烏拉圭、奈及利亞實力不如義大利和西班牙，卻都打進16強，而進入8強的國家，更全屬開放派，獲得亞軍的荷蘭隊，主教練甚至允許球員的妻子或女友到球員下榻的酒店。葡萄牙球星C羅曾宣稱，「我在好幾場比賽前都會有性行為，不僅能提高我的注意力，還能讓我在比賽時發揮得更好。」

英國約翰摩爾大學教授格萊特曾撰文稱，性愛會消耗運動員的精力，使其士氣低落。但美國科羅拉多州立大學運動醫學專家科登，對10名賽前有性行為的運動員進行了靈活性、反應時間、肌肉強度、耐久力等方面的測試，結果顯示禁慾數日不能提高運動員的成績，而同妻子親熱過的運動員成績也沒有下降，甚至會產生正面影響。

(中國時報)