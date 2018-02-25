三姊科勒 志在湊足五先發

2018年02月25日 01:12 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

儘管卡達夏家族中的二姊和四姊，也有收伏NBA球員的豐功偉業，但跟五姊妹中的老三科勒．卡達夏相比，相形失色。科勒不但比姊妹征服過更多的NBA球員，更曾自稱「口技」很好，享用過的人個個讚不絕口。

科勒生於1984年，2008年開始與NBA小咖麥坎茨（Rashad MaCants）交往。說也奇怪，麥坎茨下個球季出賽場次減少了17場，表現全方面下滑。儘管兩人於2009年1月分手，但為時已晚，之後麥坎茨在NBA就沒球隊要了。2017年麥坎茨公開表示，與科勒的交往毀了他的NBA生涯，因為球隊會質疑他還能放多少心思專注於球場上。

2009年夏天科勒與湖人隊3哥歐登（Lamar Odom）結婚，婚後歐登忙於參加科勒的真人秀節目，表現逐漸下滑，2013年後就沒有在NBA出賽。2015年10月歐登甚至因為吸毒一度命危，原本已與歐登分居的科勒這時於心不忍，回來照顧他，但2016年12月兩人正式離婚。

2015年6月，科勒與小她5歲，剛獲選為NBA年度第1隊的超級巨星、林書豪前隊友哈登（James Harden）交往，結果哈登新球季連年度第3隊都未能入選。但兩人分手之後哈登大復活，單季22次大三元，重新入選年度第1隊，甚至高居年度最有價值球員票選第2名。2017年3月哈登宣稱，與科勒交往的那年是他生命中最糟的一年，因為影響了他的專注力。

2016年8月科勒轉跟騎士隊先發中鋒湯普森（Tristan Thompson）交往，原本湯普森是NBA著名的鐵人，從不受傷，結果卻開始動輒掛病號，一度喪失先發地位。

據傳騎士隊老大詹姆斯非常不滿，甚至要求科勒不要到現場看球。不過這不影響湯普森與科勒的感情，2017年12月科勒宣布懷了湯普森的孩子。科勒還大讚湯普森擁有史上最強性能力，認為與他的性生活是自己經歷過最美滿的。

科勒是卡達夏五姊妹中公開言談最開放大膽的，她宣稱，如果她的床伴不能夠適時地「弄出點聲音」，就會毫不猶豫地把他從床上踹下去。因為「如果這個人一直保持安靜，那感覺太奇怪了，好像是我在侵犯他一樣。」

(中國時報)