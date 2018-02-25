對朝下重手 川普暗示恐動武

2018年02月25日 04:10 中國時報 江靜玲 、 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普23日與到訪的澳洲總理滕博爾在白宮舉行聯合記者會時表示，如果對北韓的新制裁無效，將採取「非常嚴厲」的第2階段措施，似乎暗示將動用軍事選項。（美聯社）

平昌冬季奧運會25日閉幕，美國刻意選在前夕出招，23日不僅祭出號稱「史上最大對朝制裁方案」，美國總統川普還強調，若制裁無效，將採取「第2階段」措施，而這將「非常嚴厲」，對世界來說，可能是「非常、非常不幸的事」。有媒體解讀，川普似乎暗示將動用軍事選項。

川普與到訪的澳洲總理滕博爾23日在白宮舉行聯合記者會時，做了以上表示。他說：「我不覺得一定會打那張牌，但我們等著看，若制裁無效，我們會進行第2階段。」川普未具體說明「那張牌」或「第2階段」是什麼，但他的政府多次表明不排除軍事行動選項。

川普稍早出席「保守政治行動會議」（CPAC）前向媒體表示，將在會上公布「史上最大」北韓制裁名單。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）隨後宣布對56個與北韓有關的對象進行制裁，包括27家企業、28艘船隻和1名個人。

冬奧閉幕前夕出招

根據OFAC，台北內湖路的台灣公民張永源因與駐俄羅斯在北韓的仲介合作出口北韓煤炭，受到制裁；此外，張永源在台灣的Pro-Gain Group Corporation以及在馬紹爾群島登記的Kingly Won International公司，也同時受到制裁。

OFAC指出，張永源和Kingly Won於2017年曾試圖參與一項與俄羅斯獨立石油公司間價值超過100萬美元的石油交易。屬於華人公司的還有在香港的長安海連技術有限公司、鴻祥海運（香港）有限公司、華信船務（香港）有限公司、利百船務有限公司、沈忠國際海運有限公司等。

中斷航運 隔離朝政權

美國財政部新聞稿中指出，這一波制裁行動旨在中斷北韓航運及貿易公司和船隻，進一步隔離平壤政權，並推動美國對北韓最大限度的施壓。

此次行動主要針對在北韓、中國大陸、新加坡、台灣、香港、馬紹爾群島、坦桑尼亞、巴拿馬和科摩羅群島設立或登記的個人、實體和船隻。

美國財政部和國務院以及美國海岸警衛告誡公眾與這些個人和實體進行商務往來，將有同受制裁風險。

美國財政部長穆欽召開說明會，重申此一行動是持續美國對北韓最大經濟壓力的一部分，以期斷絕資助平壤政權發展核武和彈道飛彈計畫的資金來源。

不具名官員表示，川普政府這項對北韓政權「有史以來最大規模」制裁，傳遞明確的信號，即平昌冬奧結束後，美國對平壤的施壓不會減弱。

(中國時報)