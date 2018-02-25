施壓棄核 北韓諷美愚蠢無比

2018年02月25日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國政府宣示對北韓祭出歷來最大規模制裁。北韓反嗆此舉「愚蠢」，無法阻撓其部署搭載核彈頭的彈道飛彈。南韓外交部則給予正面評價，重申施壓是促進北韓重返無核化道路的一環。

南韓《朝鮮日報》引述北韓《勞動新聞》23日的評論專文指稱，「任何形式的制裁、挑釁與威脅，都無法摧毀我們擁核國的地位」，北韓正加速部署搭載核彈頭的彈道飛彈。該文嘲諷，「期待我們放棄核武，是比期待海枯石爛更愚蠢的行為」。

這篇文章聲稱，北韓加速躍升成為戰略國家，採取與北韓和平共存的立場，才是明智之舉。該文反覆強調，美國將緊張氣氛舒緩的朝鮮半島局勢推向戰爭邊緣，但北韓擁有以核武為中心的強大戰爭嚇阻力，這片土地的主人信心十足。

文章還指出，「我們擁有射程涵蓋美國全境的洲際彈道飛彈，以及在敵人無法預測的水域，可以出其不意地發動核攻的戰略潛艇彈道飛彈，還有被譽為『沙皇炸彈』的氫彈，與搭載氫彈的彈道飛彈。我軍已做好萬全準備，可以隨時隨地、隨心所欲對美國發動最致命的核武攻擊」。

南韓外交部官員24日表示，美國加強制裁是透過施壓北韓，促使其重返無核化道路的一環，重申美國以和平外交手段解決北韓核武問題的堅定意志。

該官員表示，此舉旨在阻斷北韓發展核武的資金來源，採取的措施包括禁止對北韓出口煤炭、油類等，可讓正在與北韓做能源交易的團體或個人明確認識到這麼做的危險性，使國際社會更徹底執行安理會對北韓的制裁措施。該官員進一步指出，為了實現和平解決北韓問題的共同目標，韓美兩國將加強溝通與合作。

(中國時報)