張永源涉運煤 士檢他案追查

2018年02月25日 04:10 中國時報 張孝義 、 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

美國政府宣布最新制裁北韓名單中，台商張永源是唯一遭到制裁的個人，張的內湖住處轄區士林地檢署襄閱主任檢察官吳怡明24日表示，張永源涉扮演掮客仲介北韓與他國交易的消息曝光後，檢察長張清雲即指示先依剪報簽分「他字」案了解，待相關單位提供更多事證，積極追查涉案人相關責任。

法務部政務次長陳明堂表示，正透過外交部與國安單位，取得張永源遭美國公告制裁的具體資料，展開蒐證處理。調查局則說，將由國家安全調查處進行調查，另洗錢防制處會配合，清查張永源名下在台灣的公司及資產先行列參，待事證更明確後進行相關處理。

據悉，美方以往提供國安單位相關制裁案件，情節相當具體明確，但美方這次僅通知台灣國安及外交單位張永源個人及公司的英文名稱，並未提供具體事證。

媒體昨至張永源公司登記處的內湖區大樓探訪，鄰居知道他從事船運生意，但不知竟和北韓扯上關係，對此議論紛紛：「經濟制裁會怎樣？算恐佈分子嗎？」

另外有媒體恰好目擊張永源和1名婦女準備出門，詢問他是否知道被美國點名制裁，張先是錯愕媒體到訪，接著揮手說：「別說啦」，隨後轉身進入大樓神隱，不表示意見。

依經濟部資料，張永源的「郁豐金實業有限公司」，2013年登記在他的內湖路2段大樓住處，資本額10萬元，代表人就是張永源；登記業務為人力派遣業、國際貿易業。

法務部依資恐防制法規定邀集國安局等部會不定期召開的「資恐防制審議會」，預計下次會議將審查目前已遭羈押的江權、遭搜索的莊錦宏，及被美國宣布制裁的張永源，經委員會審查通過，將依資恐防制法公告制裁。

一旦公告制裁，未來受制裁對象資產將被凍結，除個人或受扶養的新屬家庭生活所必須的財物或財產上利益，包括伙食費、租金、貸款費、醫療費及稅務費、保險金及任何與公共目的有關的費用可以酌留，其他金錢使用，都必須由主管機關法務部，或受制裁對象申請，經提報資恐防制審議會審議授權才可使用。

在資恐防制審議會開會審查前的「空窗期」，如受制裁對象企圖脫產，主管機關法務部在審查通過公告後，也可對移轉的資產或移轉後的價金進行查扣，並追訴受制裁對象違反洗錢防制法的刑責。

(中國時報)