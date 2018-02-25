聯手亞太盟國 美擬擴大海上攔截

2018年02月25日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

路透24日獨家援引美國資深官員報導說，川普政府與亞洲主要盟國，準備在海上擴大攔截疑似違反對北韓制裁措施的船舶，而為了降低行動過程中爆發武裝衝突的風險，這項方案可能包括在亞太海域部署美國海岸防衛隊巡邏艦，以阻止和搜索此類船舶。

多名官員告訴路透，美國已與日本、南韓、澳洲及新加坡等區域夥伴進行協商，討論聯手加強打擊走私行動，以阻止平壤當局持續利用海上交易方式，供應其核子飛彈發展計畫。

雖然以往可疑船舶就曾經遭攔截，新的策略將擴大行動範圍，但不至於對北韓實施海上封鎖。平壤當局曾提出警告，會將海上封鎖視為戰爭行為。美國財政部長穆欽23日則表示，不排除登船檢查的可能性。但美國官員私底下說，這類行動會視個案而定，並且得小心為上。

美國官員則指出，新策略要求緊盯往返於北韓的船舶，追蹤其是否疑似載運違禁的武器組件，或其他違禁貨品，甚至可能採取查扣行動。這項方案可能鎖定航行於公海上的船舶，或是進入那些與美國合作的國家領海上的船舶。

不過路透指出，這項仍在規畫中的方案充滿著挑戰，恐怕會引發北韓方面報復，並造成國際社會分歧。之前美國就曾提議強制攔截船舶，但相關決議條款在聯合國安理會被大陸和俄羅斯擋下。一旦陸俄認為美方提出的新制裁措施逾越授權，也可能反對。

資深美國官員說，不管與盟國之間的協商在何時完成，預料華府很快就會逐步提升規畫中的行動。華府也已經在研擬相關交戰規則，以防未來爆發海上武裝衝突。官員並稱，一旦行動規範擴大，美國考慮增加其太平洋司令部的海空軍兵力。

有些美國官員則認為，在特定情況下，若能夠出動海岸防衛隊巡邏艦（cutter），而不是派戰艦執行任務，便可以將風險降至最低。因為美國海岸防衛隊巡邏艦的火力較小，而且理論上是從事執法任務。

(中國時報)