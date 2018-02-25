台商違反資恐法 最重判刑7年

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中國時報
／台北報導

美國政府宣布最新制裁北韓名單，台籍商人張永源列名被制裁個人，成為近半年來第4位涉嫌與北韓交易的台商，調查局早自2006年5月公布「輸往北韓及伊朗敏感貨物清單」後，陸續查獲與北韓交易的案件，但先前都依違反貿易法判處罰金或可易科罰金的6月以下徒刑，目前依資恐防制法，資助恐怖主義最重可判刑7年。

調查局曾破獲的案件中，販賣給北韓的多是高科技戰略武器零組件，包括電子核磁、殺手衛星電腦操控晶片、彈道飛彈射控系統、戰機濾光鏡、飛毛腿飛彈推進系統、夜視紅外線熱像儀及精密槍炮彈製作加工機具等。

最誇張的是2007年調查局查獲的怡正公司，將製造生化武器及核武原料「濃縮鈾」的零件「過濾器」，賣給北韓。

當時聯合國對北韓制裁不如現在嚴厲，涉案台商又只是販賣零組件，所以多是依違反貿易法移送偵審，也未重判。目前若被查獲，依資恐法所涉刑責較重。

1位退休調查官表示，2007年到2010年間國際原物料飛漲，經由布建得到情報，許多台灣商人扮演起國際掮客，交易對象就包括北韓，當時北韓的煤、銅礦產，都是掮客尋找買家的物資。

這位調查官透露，這些掮客的說詞多半很專業，具備英文傳真文件，包括煤的熱值衰減率及交易驗貨程序，都能說得鉅細靡遺，甚至一度傳出北韓戰備銅都可以偷出來交易。調查局當時非常重視這些情資，但深入調查後發現都是假情報，甚至是衍生投資糾紛的騙局。

(中國時報)

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