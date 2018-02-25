19屆三中 聚焦政府領導班子

中共19屆三中全會26日在北京登場，屆時將聚焦大陸國家機構領導班子等人事；圖為中共總書記習近平（左一）去年10月率19屆政治局常委成員亮相。（新華社）

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中國時報
李文輝／綜合報導

大陸新華網報導，中共中央政治局會議24日決定，將於26日至28日在北京召開第19屆中央委員會第3次全體會議。由於1月二中全會只討論修憲議題，三中全會將聚焦「國家機構領導人員建議人選」，給3月即將召開的大陸全國兩會。

依中共改革開放以來不成文慣例，每屆黨代表大會在5年任期中，一般會召開7次中央委員全體會議，每次全會日期、功能相近。二中全會通常在黨代表大會隔年2月舉行，任務是推薦國家機構領導人選給3月召開的全國兩會決定；三中全會大多是黨代會隔年第4季舉行，任務是提出未來4年的施政藍圖、綱領。

本屆十九大於去年10月召開會黨代會與一中全會後，提前於1月18日召開二中全會，卻只專門討論修憲，打破40年來慣例，把人事建議案改到三中全會討論，惟時程仍維持在2月。

4個月內 召開3次中全會

昨日會議討論了向第13屆全國人民代表大會第一次會議推薦的國家機構領導人員建議人選和向政協第13屆全國委員會第一次會議推薦的全國政協領導人員建議人選，將之確定為三中全會議題；並討論了國務院擬提請第13屆全國人民代表大會第一次會議審議的《政府工作報告》稿。

此外，昨日閉幕的12屆大陸全國人大常委會會議，審議了13屆全國人大一次會議主席團和祕書長名單草案；審議35個選舉單位選舉產生全國人大代表2980名資格全部有效。

人大常委會也通過修改憲法宣誓儀式與誓詞，納入十九大報告提出2050年建成「強國」的「為建設富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國努力奮鬥」等內容。

人大代表資格 審議完成

外媒指出，三中全會將敲定人選有國家主席、副主席，國務院總理、副總理、國務委員，全國人大委員長、副委員長，全國政協主席、副主席，最高人民法院院長，最高人民檢察院院長等。

外媒報導，大陸國家機構領導人員人選部分，現任中共政治局委員韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴、楊潔篪有機會出任副總理。中央委員王毅（外交部長）、魏鳳和（中共中央軍委委員）、趙克志（公安部長）、肖捷（國務院副祕書長）是國務院國務委員熱門人選。

(中國時報)

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