周小川將卸任 接棒人選受矚目

大陸央行行長周小川即將卸任，26日登場的19屆三中全會將討論周的繼任人選。（中新社）

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中國時報
李文輝／綜合報導

中共19大三中全會召開在即，將討論向全國人大會推薦的大陸國家機構領導人員建議人選，其中最大懸念是誰將入主大陸央行，也就是中國人民銀行新行長人選。

綜合外媒報導，現年70歲的大陸央行行長周小川，已經是超期服役，雖然2012年中共十八大之前，周小川也被傳過不超過兩屆任期、即將卸任，卻在2013年兩會意外破格留任情事。

不過，這回周小川沒有當選本屆全國人大代表，也不在2013年他就擔任全國政協副主席的新任政協委員名單，外界咸認他今年肯定退休。

有媒體認為，周小川確定退休，因央行與銀行、證券、保險等一行三會金融監管體系的整併重組仍未完成，大陸國家主席習近平有機會在這些崗位安排自己青睞的人選。

先前媒體報導，周小川的繼任熱門人選，有財經背景的湖北省委書記蔣超良、大陸銀監會主席郭樹清。其中，蔣超良曾和周小川的前任行長王岐山共事，深得王信任。而郭樹清曾任周小川副手，繼任行長可望延續周政策。有知情人士分析，郭樹清敢做事，不太考慮各利益集團反應，這一點符合習近平的用人標準。

此外，《南華早報》此前曾披露，中央政治局委員劉鶴可望出任主管經濟副總理，將領導郭樹清、證監會主席劉士余、央行副行長易綱、國家發展和改革委員會主任何立峰、國務院國有資產監督管理委員會主任肖亞慶、國務院副祕書長丁學東等6名高官組成經濟小內閣團隊，直屬習近平指揮。

(中國時報)

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