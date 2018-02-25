戚嘉林「爭取台版一國兩制」

2018年02月25日 04:10 中國時報 宋秉忠 ／台北報導 ／台北報導

中國統一聯盟於2月24日中午假新北市新店彭園會館，舉辦 「2018年新春團拜」。統盟盟員4000人，來自各行各業，現有7個分會，是島內規模最大歷史最久的統派團體。

春酒餐敘，吳澍培顧問、張麟徵教授，勞動黨、互助會、夏潮聯合會、中華基金會等各統派團體，前主席紀欣、王津平、呂正惠、吳瓊恩、陳欽銘、前副主席王曉波、創盟主席陳映真夫人陳麗娜，及北美統促會會長花俊雄等都齊聚一堂，共200多人參加，象徵著統盟的大團圓。餐會由統盟第一副主席李尚賢主持。

戚嘉林主席致詞時指出，統盟成立至今30年，期間兩岸發生翻天覆地的變化，1990年台灣的GDP是大陸的43.8％，但2017年時僅及大陸的4.4％；30年的大交流後，百萬台商在大陸安家定居。

戚嘉林稱，既然如此眾多台胞在內地定居實質接受「一國一制」，那台灣社會沒有理由不能探索「一國兩制」；更何況，十九大以來，中國大陸昭告天下，乃堅持「和平統一、一國兩制」方針，因此，今天在台灣推動「一國兩制」的時機成熟了。

戚嘉林主席表示，展望未來兩岸關係當仍處於和平發展階段，應把握當下的歷史機遇，從政治、司法、貿易、歷史教育、電影、電視、廣告、文化、軍事、外事、警務等各領域，務實探索在「一國兩制」下如何銜接兩岸行政運作的可行方案，豐富台灣版「一國兩制」的內涵。

戚嘉林主席強調天下大勢，分久必合，澎湖不可能獨立於台灣，如同台灣不可能獨立於中國大陸，中國大陸也「絕不容忍國家分裂的歷史悲劇重演」。天命有攸歸，戚主席呼籲蔡英文政府為台灣蒼生計，要順應歷史大勢，把握接受「和平統一、一國兩制」的成熟時機，發出實質善意、發出承認兩岸同屬一中的「九二共識」和及早與大陸舉行兩岸政治談判的善意，爭取台人最大福祉的台灣版「一國兩制」模式。

(中國時報)